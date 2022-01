Sugey Ábrego lanza su plataforma VIP de fotografías

A ocho años de posar para una revista de caballeros, Sugey Ábrego lanzó en 2021 la plataforma VIP en la que asegura, “el contenido, la celebridad, soy yo”. La plataforma se inauguró con 20 imágenes exclusivas.

En alianza empresarial con el mexicano Alfredo Cedillo, quien la llevó de la mano en el 2013 para posar en la revista, hoy, “con mayor madurez, elegancia y plenitud como mujer”, Sugey Ábrego abre su portafolio.

“Soy una mujer de 43 años que tiene una sexualidad y que además siempre ha generado fantasías en los hombres, y no voy a cambiar mi esencia por nada, ni por nadie”, declaró en la reunión con los periodistas en la que presentó su nuevo proyecto.

Lo anterior vino a colación porque un partido político que está interesada en apoyarla para un puesto de elección popular en año y medio, le cuestionó por el lanzamiento su página www.sugeyabregovip.com, que le llevó poco más de seis meses de preparación. “Al enterarse de mi portafolio, me dijeron que no. Y yo pedí mi libertad y respeto a que no me limiten, no puedo vivir de ideales o de personas, o de organizaciones que me limiten en mi forma de ser”, reiteró.

Sugey Ábrego adelantó que la suscripción a su página que costará a 15 dólares por mes, “no es de servicios sexuales, sino que es una página que muestra la sensualidad de una playmate 2013, que vendió mucho tiraje de revistas y creó su nicho para ser favorita de los seguidores.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

“En este empoderamiento de la mujer yo decido qué y cómo me muestro, es la manera que van a tener acceso a esas fotografías y soy de la idea que es más sensual llevar una tela en el cuerpo, porque a mí lo me gusta es jugar a ser la fantasía de los caballeros y es más divertido. Es una revista digital que a diario van a tener una foto diferente.

“Iniciamos con 20 imágenes inéditas en la plataforma, hecho que no se puede hacer en Instagram porque hay una ley y hay que respetar también los reglamentos de las redes, por eso creamos este espacio sensual”.

Este año, buscará interpretar a una villana

Sugey Ábrego luego de su paso por el reality de baile en el programa Hoy, espera que en el 2022 pueda consolidar en su carrera de actriz, “quiero encarnar a una villana, mucha gente me conoce como símbolo sexual, pero pocos sabían que bailaba, hasta que estuve en el reality de Las estrellas bailan en Hoy. ¡Y cómo fue posible que la oportunidad me llegó después de 20 años que sé bailar!, pero llegó.