Muere el actor Tab Hunter a los 86 años, ícono de los cincuenta

||Con información de EFE||

Washington.- El actor estadounidense Tab Hunter, uno de los iconos de Hollywood en la década de los años cincuenta, murió hoy a la edad de 86 años, informó su círculo cercano en su página oficial de Facebook.

"Noticia triste: Tab murió anoche, tres días antes de su 87 cumpleaños. Por favor, honren su memoria rezando en su nombre. A él le hubiera gustado",escribieron en el perfil Tab Hunter Confidential, en el que no se especificó la causa del fallecimiento ni el lugar.

Hunter fue una de las estrellas masculinas más populares del panorama cinematográfico estadounidense en la década de los cincuenta, gracias a sus papeles en películas como "Battle Cry" (1955) y "The Burning Hills" (1956).



Además de actor, Hunter destacó también como cantante de Young Love, llegando a encabezar la conocida de lista de popularidad de sencillos de Estados Unidos Billboard Hot 100.

Difícil revelar su orientación sexual



La malograda estrella de Hollywood confirmó ser homosexual en 2005 en su autobiografía publicada en 2005, "Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star", que fue un éxito de ventas.



Su homosexualidad estuvo en el centro del debate cuando le llegó la fama a mediados de siglo, una época en la que era un tema tabú dentro de la sociedad estadounidense.

Su autobiografía pasó a la gran pantalla con el documental de Netflix "Tab Hunter Confidential", en el que el actor reflexionaba sobre su carrera y hablaba sobre qué fue para él no salir del armario hasta avanzada edad. Se le relacionó con el también actor Anthony Perkins.





"James Dean no era gay"

Hunter también causó polémica luego de que en el Festival SXSW del 2015 reveló que su amigo James Dean no era ni bisexual, ni homosexual, como muchos habían cuestionado.

La gente siempre comenta eso de él...siempre quiere etiquetar. Yo no me creo nada. Por lo que yo sé, él no era gay ni bisexual...todo lo que sé es que lo vi con Úrsula Andrews y mucho con la actriz Pier Angeli