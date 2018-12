Taylor Swift celebra cumpleaños con primer trailer de su película en Netflix

La cantante Taylor Swift está de fiesta ya que el día de hoy celebra su cumpleaños número 29 y qué mejor regalo que la presentación del primer adelanto de su película Reputation Stadium Tour, la cual se estrenará en Netflix el 31 de diciembre.

Ver esta publicación en Instagram A huge thank you to everyone who came to the show last night in Indianapolis. You guys broke the concert attendance record at Lucas Oil Stadium, and I loved dancing with you. It’s pretty surreal that we only have 5 shows left in America cause it feels like this tour just started. See you in St Louis 💋 Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 16 de Sep de 2018 a las 10:36 PDT

En este filme, la cantante estadounidense muestra parte de la gran experiencia que vivió durante su quinta gira mundial en donde estuvo acompañada por Camila Cabello y Charli XCX, además de otros talentos que brillaron junto a ella en el escenario; este tour es considerado, con 345.7 millones de dólares, como el que ha generado más ingresos.

Ver esta publicación en Instagram I mean, I could but why would I want to? @selenagomez Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 20 de May de 2018 a las 2:18 PDT Ver esta publicación en Instagram I didn’t even know Bryan was gonna be in town until last night and I asked him completely last minute if he wanted to come sing!! Pretty evident from the videos (um yes I’m posting another one) that I’m FULLY LOSING IT with excitement, and I can’t thank @bryanadams enough ✨⭐️💫 Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 4 de Ago de 2018 a las 11:15 PDT Ver esta publicación en Instagram Troye absolutely owned the Rose Bowl 🌹🌹🌹🌹🌹 @troyesivan thank you so much for coming!!! Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 20 de May de 2018 a las 2:22 PDT

El adelanto de poco más de un minuto fue compartido en Netflix en redes sociales y ha causado tal emoción entre los seguidores de la artista, que a los pocos minutos de ser compartido alcanzó miles de vistas y comentarios halagando la trayectoria de Taylor.

Aquí te dejamos el primer adelanto de " Reputation Stadium Tour":

Are you ready for it? @taylorswift13's reputation Stadium Tour is coming to Netflix on New Year's Eve! #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/ifuM31Mzh0 — See What's Next (@seewhatsnext) December 13, 2018

Además de la plataforma, la cantante aprovechó para compartirlo en sus cuentas personales, en donde agradeció a las personas por felicitarla con motivo de su cumpleaños.

Reveló que la película será una buena manera de cerrar el año, ya que se estrenará el último día del mes a las 12:01 horas, Taylor destacó que el público hizo que dicha gira fuera "increíblemente divertida" para los que se encontraban en el escenario

Estoy realmente emocionada de tener este recuerdo de los recuerdos que todos hicimos juntos este año

Ver esta publicación en Instagram ❤️ STADIUM TOURMATES ❤️ @charli_xcx @camila_cabello 📷: @gettyentertainment Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 8 de May de 2018 a las 4:14 PDT

Sin duda, el carisma, talento y belleza de esta joven ha dado mucho de qué hablar, además de ser reconocida y galardonada en varias ocasiones dentro de la industria musical.