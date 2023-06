No caigas en la estafa: código para comprar boletos de Taylor Swift no te lo pueden vender

Taylor Swift tiene más que emocionados a sus fanáticos mexicanos, quienes la han esperado por más de una década para ver su show en vivo.

Sin embargo, poder presenciar el espectáculo de la cantante estadounidense no será tan fácil como se creía, pues la dinámica de Tciketmaster para vender las entradas a The Eras Tour ha sido totalmente diferente a la forma habitual.

Con la finalidad de evitar la reventa de boletos y el colapso de la página de Ticketmaster, ante la demanda por los cuatro conciertos que Swift dará en el Foro Sol de la CDMX, la boletera decidió hacer un registro en su plataforma a partir del cual, de manera aleatoria, se elegirá a las personas que podrán acceder a la fila virtual y comprar hasta cuatro boletos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando… — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) June 13, 2023

La venta de códigos "Verified Fan" es una estafa

Aunque se trataba de que fuera un sistema más justo para la venta de los boletos, muchos swifties no están contentos y tratan a toda costa de tener un supuesto código de Ticketmaster conocido como “Verified Fan” , el cual no existe.

Ante la supuesta venta de los códigos "Verified Fan" en redes sociales, Ticketmaster dio un comunicado en Twitter donde alertó sobre esta estafa y pidió a los seguidores de Taylor Swift no caer en engaños.

"INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos", se lee en el tuit.

Fans de Taylor Swift piden que se explique el criterio para dar acceso a la fila virtual

Fans de Taylor Swift se han indignado en las redes sociales, ya que piden que Ticketmaster explique cuál fue el criterio para elegir a los fans que sí tendrían el acceso a la fila virtual para la compra de boletos.

Incluso, algunos no entienden cómo en las redes sociales ya hay personas que estan poniendo a la venta boletos y los acusan de ser revendedores nuevamente favorecidos por Ticketmaster.

That’s true @taylorswift13 🥺🥺🥺 we need you pic.twitter.com/QMjvpwwpyE — Monster Bunny🐰💫 (@julyblanc89) June 13, 2023

Los swifties han comenzado a etiquetar a la intérprete de "Midnights" para que se entere de que sus más grandes seguidores no tendrán acceso a sus conciertos.

"Etiqueten a @taylornation13 para ver si ellos pueden pedir que TM explique cómo fue su proceso de selección imagínense que llevo 10 años siendo fan y otros son fans desde 09 y no recibímos nada, pero otros hasta presumen qué no son fans y recibieron hasta 3 verified", dijo un usuario de Twitter.









