Taylor Swift lanza nuevo disco y fans preparan los ahorros por posible concierto en México

La espera terminó y Taylor Swift por fin lanzó su nuevo álbum titulado Midnights, con 13 canciones que los fanáticos esperaron con tanto anhelo, en especial los mexicanos que no pierden la esperanza de una visita de la cantante al país.

“¡Sorpresa! Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen de las intensidades de esa hora desconcertante y loca. ¡Sin embargo! Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar esa magia”, escribió la artista en Twitter.

Esta producción se reveló en la madrugada de este viernes, demostrando la inspiración que los desvelos le dieron a Taylor para la producción de sus temas, de ahí el nombre Midnights (Medianoche en español).

También reveló el nombre de sus canciones, donde ella es la autora principal y la colaboración con Lana del Rey en el tema Snow on the Beach, misma que ya se especulaba entre sus seguidores, y claro, tenían razón.

La primera probadita de este nuevo lanzamiento es Anti-Hero, la razón de que los fanáticos comenzaron a especular una posible gira que la regresaría a los escenarios después de cinco años.