¡Te sorprenderás! Así luce Emma Stone como Cruella de Vil

Disney+ sigue sorprendiéndonos durante su exposición, ahora revelaron la primera imagen de la nueva película live-action "Cruella", la villana de 101 dálmatas, a quien dará vida Emma Stone.

via GIPHY

El anuncio se realizó en la convención de fans de Disney, D23 Expo, celebrada en Anaheim, California.

"Aquí está su primer vistazo a Emma Stone como Cruella de Vil Cruella de Disney. La película, también protagonizada por Emma Thompson, Paul Walter Hauser, y Joel Fry, llega a los cines 28 de mayo de 2021."

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar — Disney (@Disney) August 24, 2019

Stone envió un video para debutar el primer vistazo de Cruella en la D23 Expo, y también reveló que tendrá lugar en la era del punk rock de la década de 1970.

Esta nueva película será dirigida por Crag Gillespie con la participación de Emma Thompson, Paul Walter Hauser and Joel Fry que se espera llegará a los cines el 28 de mayo de 2021.

Cabe recordar que en 1996 101 dálmatas tuvo su versión live action en donde Cruella fue interpretada por Glenn Close, ¿Podrá Emma Stone superar a Glenn?