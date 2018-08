No te pierdas a los ganadores de los Teen Choice Awards 2018

Teniendo como escenario The Forum en Los Ángeles, California, este domingo se realiza la vigésima edición de los Teen Choice Awards 2018, donde los jóvenes (en su mayoría adolescentes) premian con sus votos a sus favoritos en la música, TV, deportes, el cine, la moda e Internet.



Esta vez los anfitriones serán el actor Nick Cannon y la youtuber venezolana Lele Pons.

TEEN CHOICE AWARDS TOMORROW AT 8PM ON FOX!!! @TeenChoiceFOX pic.twitter.com/fBaY0362uJ — Lele Pons (@lelepons) 11 de agosto de 2018 The time has come for @TeenChoiceFox going LIVE tomorrow night! Tune in! #teenchoice pic.twitter.com/EDdP4Nwqo7 — Nick Cannon (@NickCannon) 11 de agosto de 2018

En México la transmisión en vivo será por el canal Warner desde las 19:00 horas por los canales 205 de SKY, 210 de Izzi y también en la señal de Dish.



Warner también comparte desde su Facebook la alfombra roja

Durante la premiación participarán con lo mejor de su música Meghan Trainor, Bebe Rexha, Khalid y Lauv.



#TeenChoice is ALMOST HERE! 😍🙌 Get ready to PARTY Sunday at 8/7c on @FOXTV. 🎉



Join the fun → https://t.co/8GPosyNAFp pic.twitter.com/n483uKngum — Teen Choice Awards (@TeenChoiceFOX) 9 de agosto de 2018



¿Quiénes están nominados?

Los Teen Choise Awards tienen 45 categorías, pero las principales son:

En películas están Avengers: Infinity War, Star Wars: The Last Jedi y Black Panther, The Greatest Showman, A Wrinkle in Time y Jumanji: Welcome to the Jungle.

Riverdale y Shadowhunters: The Mortal Instruments están en la categoría de serie de TV, junto con Stranger Things y The Flash.

En la música, Cardi B, Selena Gomez, Drake, Ed Sheeran y Taylor Swift están nominados.

La artista más nominada de la noche es Taylor con seis nominaciones.