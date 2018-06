Telemundo le apuesta a la comedia romántica con Silvana sin Lana

Una historia donde se resalta el amor, los valores familiares y un poco de comicidad, Silvana sin Lana llega a las pantallas de Telemundo con las actuaciones de Maritza Rodríguez y Carlos Ponce, además de la participación especial de las actrices mexicanas Marimar Vega y Adriana Barraza.

Hoy, a las 20:00 horas Telemundo Internacional estrenará esta historia de corte romántico, una historia original de Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, adaptada por Sandra Velasco y dirigida por Luis Manzo y Ricardo Schwarz.

La trama narra los cambios geográficos, económicos y románticos de Silvana Chivis Rivapalacios de Villaseñor, una mujer de clase alta que por malos manejos financieros y actos de corrupción por parte de su marido, pierden toda su fortuna, quedando en la ruina y con una mala reputación a cuestas por parte del hombre de la casa que acaba abandonando a la familia a su suerte y sin dinero.

La necesidad de volver a reiniciar su vida los lleva a buscar una casa a sus posibilidades y logran acomodarse en un barrio de clase media, lugar donde a la madre y sus tres hijas les tocará conocer por primera vez el verdadero significado de trabajar para sobrevivir y de disfrutar la vida, con todo lo que ésta tiene de bueno y de malo.

Manuel Gallardo, interpretado por Carlos Ponce, es su nuevo vecino, un viudo, padre de cuatro hijos y líder de un mercado de pescados y mariscos. Después de diferentes percances y contratiempos entenderán que no valen los prejuicios ni el estatus social cuando se está en búsqueda del verdadero amor, que no es el dinero lo que hace la felicidad sino el amor, la solidaridad y la unión. Después de todo, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita.

A la pareja protagónica los acompaña un elenco formado por reconocidos actores y jóvenes promesas de la actuación como Eduardo Ibarrola, Roberto Escobar, Marcela Guirado, Thali García, Alexandra Pomales, Briggitte Bozzo, Ricardo Abarca, Patricio Gallardo.