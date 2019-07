The Cure y la euforia en México, esto es lo que sabemos

The Cure es de esas bandas de culto que hacen sufrir a sus seguidores mexicanos, pues desde hace años no regresan al país azteca y parece ser que por fin estarán de vuelta en México en concierto, el 8 de octubre.

El último concierto de la banda británica en México fue en el año 2003, cuando el Foro Sol albergó uno de los conciertos más emblemáticos e importantes; muchos recuerdan aquel suceso porque justo ese día Robert Smith festejaba su cumpleaños.

Ahora parece ser que los británicos regresan, y aunque la noticia aún no se ha confirmado, en redes sociales los rumores ya suenan, y muy fuerte como “Just like heaven” en un fin de semana.

La cuenta de Twitter Summa Inferno publicó lo siguiente: “Confirmado: Después de varios años de ausencia, The Cure estará de regreso en la Ciudad de México, el próximo 8 de octubre en el Foro Sol. La venta de boletos estará disponible en las próximas semanas”.

Confirmado: Después de varios años de ausencia, The Cure estará de regreso en la ciudad de México, el próximo 8 de octubre al Foro Sol.



La venta de boletos estará disponible en las próximas semanas. pic.twitter.com/VrgYA62fAG — Summa Inferno (@summainferno) July 26, 2019

Aunque es probable que The Cure llegue a México, pues este año la banda celebra su 40 aniversario y por ello tendrán una gira extensa.

Captura de pantalla

Esperamos que no sea sólo un falso rumor y que la banda regrese a nuestro país, para beneplácito de miles y miles de fanáticos que no dudarán en pagar su boleto. Aunque... en la página oficial de The Cure no hay ninguna fecha que apunte a que estarán en México, pero muchos ya comienzan a presionar F5 buscando una actualización al sitio.

Y como internet no perdona, los memes por la noticia del posible concierto de The Cure no se hicieron esperar.

En 1992 llevaste marihuana y alcohol al concierto de The Cure. En octubre de 2019 también llevarás marihuana y alcohol a su concierto... pero para las reumas. #FelizViernesATodos pic.twitter.com/q0FsuXygL5 — Carlos Lara Lara (@KarlosLaraLara) July 26, 2019

Mi reacción al enterarme del posible concierto de The Cure en México pic.twitter.com/DfXwU96MrA — Luz (@l_sometimes) July 26, 2019

Yo cuando leo que The Cure viene a México... pic.twitter.com/VLMuj8QOY4 — Freaka, el que vende café (@Freakspaulding) July 26, 2019

- The cure en el foro sol el 8 de Octubre



- pic.twitter.com/qLmD1iEIW5 — El Astronauta Que Vio A Elvis (@miicch) July 26, 2019

Ya confirmen la maldita noticia de que The Cure viene a México! pic.twitter.com/oxI8aF0JMB — Dann (@Dann_Carrillo) July 26, 2019

Lee más en El Sol de Zacatecas ▼