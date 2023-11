¿Sueñas con tu banda de rock? The Hives te busca para que toques sus temas en tu ciudad

Si uno de tus sueños siempre fue tener una banda de rock y eres fan de The Hives, debes saber que la banda lanzó una convocatoria, que estamos seguros no podrás rechazar.

La agrupación originaria de Suecia dio a conocer a través de sus redes sociales un nuevo modelo de negocios para crear franquicias con bandas que toquen sus temas en cualquier parte del mundo, pero que tengan el permiso y representen de manera oficial a la banda.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"¡Ahora puedes empezar tu propio The Hives y montar un espectáculo!", publicó el grupo.

¿Cómo solicitar una franquicia de The Hives?

Los integrantes de The Hives explicaron que la idea surgió luego de que llegaran a un punto en el que ya no pueden seguir el ritmo de la demanda pública para sus conciertos.

"Aquí es donde entras tú. Ayúdanos a crear un mundo donde The Hives estén tocando en cada ciudad, todo el tiempo. Hagamos negocios juntos y rock 'n' roll", escribieron en sus redes.

Debes ingresar al siguiente link https://www.thehives.com/franchise/ para poder acceder a una de las franquicias de la banda.

Ya en la página te solicitarán tu Nombre, Correo Electrónico y Ciudad de residencia para registarte y ¡listo! Ahora sólo tienes que esperar a que respondan tu solicitud para continuar con el proceso.

Asimimso, la banda señaló que te serán explicadas las reglas que deberás seguir para obtener tu franquicia.

The Hives Franchise is open!https://t.co/MeAVIIsfMA



We have arrived at a point where The Hives can no longer keep up with public demand for their concerts. Hence your 476986000 “come to (insert place)” posts. Q2 and Q3 reports point to the need for a solution to this problem. pic.twitter.com/yCOg0whHRg — The Hives (@TheHives) November 22, 2023

The Hives en el Corona Capital 2023

Fue apenas el viernes 17 de noviembre cuando los suecos de The Hives se presentaron en la primera noche del festival Corona Capital 2023 en la Ciudad de México.

"Buenas noches, buenas tardes, mis queridos amigos mexicanos, ¿están listos para los Hives en el escenario grande?”" dijo en español su vocalista Pelle Almqvist.

La famosa banda conquistó a los mexicanos con temas como "Walk, Idiot Walk" y "Hate To Say I Told You So", pero también interpretaron canciones de su más reciente álbum The Death Of Randy Fitzsimmons, como "Rigor Mortis Radio" y "Stick Up".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con trajes sastres negros decorados con rayos, tiras de triángulos y notas musicales blancas, fue como sus integrantes vistieron para dar una inolvidable actuación arriba del escenario, que dejó muy contento a todo el público que se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.