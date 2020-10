¡"The Pink Phantom" llegó! Escucha aquí la nueva canción de Gorillaz con Elton John

El momento de Gorillaz y Elton John juntos al fin llegó, esto gracias al estreno de "The Pink Phantom", su nueva colaboración que nace del álbum "Song Machine".

Previo a su estreno, Elton reveló por medio de su Twitter que siempre había sido fan de 2-D y compañía, así que cuando Damon Albarn le pidió que se involucrara por supuesto que aceptó.

The @Gorillaz track I worked on is out tomorrow! I’ve always been a Gorillaz fan so when Damon reached out and asked me to get involved it was a no-brainer. The way the song turned out is just great – I can’t wait for you to hear it 🚀https://t.co/NK05tiGFeR pic.twitter.com/v0pXmz3rHn — Elton John (@eltonofficial) September 30, 2020

La nueva canción es una linda balada, donde los sonidos electrónicos se unen a la melodiosa voz de John, quien también luce con su ya particular piano, el cual siempre es protagónico en los temas del intérprete inglés.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El tema no se estrenó por sí sólo sino que vino acompañado de un grandioso video, dirigido por Jamie Hewlett, el cual convirtió al artista en una caricatura más para hacer compañía a Gorillaz con su ya característico estilo.

Además de Elton, también podemos disfrutar del rap de 6LACK que al combinarse con el cantante y la agrupación trae como resultado una mezcla muy original.

Cabe recordar, que a principios de septiembre la legendaria banda reveló el tracklist de Song Machine, el cual estará disponible el próximo 23 de octubre en todas las plataformas digitales y en formato físico.