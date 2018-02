The Rolling Stones regresan a casa, anuncian conciertos en Reino Unido

The Rolling Stones anunció sus primeros conciertos en Reino Unido en cinco años, los que incluyen espectáculos en dos estadios diferentes de Londres.

La banda formada en 1962 ha realizado en el último tiempo una de las giras más exitosas a nivel mundial. Como parte de su tour "The Stones-No Filter" realizó cinco presentaciones en Reino Unido, además de conciertos en Alemania, Francia, Polonia, República Checa e Irlanda.

La gira comenzó en septiembre y ha visto a la banda hacer más de una docena de shows en varios países europeos hasta el momento.

"Es una gran alegría tocar con esta banda, pero realmente sólo estamos empezando", dijo en un comunicado el guitarrista Keith Richards, de 74 años.

The Rolling Stones are bringing the No Filter tour to the UK and Ireland this summer, with some additional European shows!

La nueva etapa de la gira comenzará en el estadio Croke Park de Dublín el 17 de mayo, antes de trasladarse a Reino Unido y otros lugares de Europa en junio. En julio, la banda se presentará en Praga y Varsovia.

La banda se presentó por última vez en Reino Unido en 2013, cuando tocó en el festival de Glastonbury y en Hyde Park, en Londres.

Los conciertos de 2018 en Reino Unido marcarán la primera vez que la banda recorre su país de origen en 12 años.

La gira "Bigger Bang" sigue siendo el segundo tour de conciertos más taquillero de todos los tiempos, acumulando 558 millones de dólares entre 2005 y 2007, según los rankings de la revista Billboard. Solo la banda irlandesa de rock U2 logró superarlo y se llevó el primer puesto de Billboard con su gira U2 360°, que recaudó más de 700 millones de dólares entre 2009 y 2011.