Solito y sin invitados: así fue el show de The Weeknd en el Super Bowl LV

La gran final del Super Bowl es un evento esperado por millones de personas en el mundo, un encuentro que en términos económicos deja vastas ganancias, pues anunciarse 30 segundos costó 5.6 millones de dólares este año, la más cara de la historia, pero este 2021 el tan esperado medio tiempo pasara a la lista de los peores.

La participación de The Weeknd no logró llevarse los aplausos del público, pese a que el cantante canadiense invirtió de su bolsa 7 millones de dólares para sorprender a sus fans y lograr estrellita.

Abel Makkonen Tesfaye se hizo presente en el escenario de Raymond James Stadium para interpretar conocidos temas, como: Starboy’. ‘The Hills’, ‘Can’t Feel My Face’, ‘I Feel It Coming’, ‘Save Your Tears’, ‘Earned It’, ‘House Of Balloons’ y ‘Blinding Lights’.

La gran producción de The Weeknd y su presentación durante 13 minutos en el encuentro entre los Jefes de Kansas City y los Bucaneros de Tampa Bay fue severamente criticada en redes sociales donde de inmediato Bruno Mars se convirtió en tendencia.

Otros recordaron a Katy Perry, Jeniffer López y Shakira, como presentaciones exitosas en el Super Bowl, y no podía falta Michael Jackson, el hombre más aplaudido en este gran espectáculo.

Así, The Weeknd se suma a la lista de cantantes que han sido reprobados, tales como: de Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton; N Sync, Aerosmith, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly; y, Janet Jackson y Justin Timberlake.