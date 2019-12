Vocalista de Radiohead ¡confirma fecha para el Ceremonia 2020!

Oh sorpresa la que tenía preparada Thom York, vocalista y líder de la banda Radiohead, pues confirmó una fecha más en México, luego de sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

A través de sus redes sociales personales y las de la banda, York confirmó que estará presente en el festival Ceremonia 2020 que se llevará a cabo en Campo Marte.

Tomorrow's Modern Boxes will be playing @CeremoniaFest, Mexico City on 25th April 2020. Tickets here https://t.co/xDKKaPs6N0 pic.twitter.com/lW06QHOqUL — Thom Yorke (@thomyorke) December 3, 2019

La gira Tomorow's Modern Boxes comenzará el próximo mes de marzo en Estados Unidos, continuará en México y seguirá por Europa.

El festival Ceremonia había sido realizado en Toluca, Estado de México, pero los organizadores decidieron cambiar la sede a la Ciudad de México. El cartel final del festival aún no es oficial, pero será cuestión de horas cuando sea revelado.