TikTok bloquea video de No pare remix de Natti Natasha: no se rendirá, advierte su productor

La red social TikTok, bloqueó el video de la canción No pare remix, que interpretan las cantantes dominicanas Natti Natasha y Tokischa, según informó el productor Raphy Pina, quien no dudó en arremeter en redes sociales por dicha medida.

"Apoyen lo que ella le gusta, que no es facil ser líder, pero tampoco no dejamos joder de nadie y lo que no te afecta te hace mas fuerte", dijo en un comunicado desde la cuenta de Instagram de la firma Pina Records.

"No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá por que ahora su tema lo bloqueen de TikTok. No se ha rendido haciendo su papel de artista, empresaria, madre y esposa", agregó.

Dicha medida ha provocado controversia entre los escuchas de la dominicana, pues algunos fans han defendido el bloqueo que interpuso la red social, pues la canción ha sido tachada de "vulgar".

"Las últimas canciones de Naty no han gustado por su contenido, solo veo que le gustan a ti y a su equipo" y "yo particularmente deje de seguirla y ya no me gustan sus canciones. Que siga adelante pero tienen que admitir que el contenido de ella la ha traído abajo", son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Por otra parte, el video de No pare remix, que ya suma casi un millón de vistas a cinco días de su estreno en YouTube, cuenta con diversos comentarios que apoyan la carrera musical de la cantante.

"No paremos de reproducir apoyemos a nuestra reyna Natti", "no puedo parar de reproducir y apoyar esta joya" y "que todo los fans se unan para apoyar a Natti", dijeron algunos de los fans.

Esta no es la primera vez que Natti Natasha padece la censura de las plataformas por los videos de sus canciones, pues en marzo de este año, la dominicana aseguró que YouTube limitaba las vistas de su contenido, esto, previo al lanzamiento de Algarete.

"En mis últimos videos, mi equipo de trabajo me ha comentado que YouTube me bloquea y el algoritmo lo pierdo porque mi contenido (supuestamente) es demasiado fuerte, lo cual considero exagerado. Decidí lanzar este video via mi web oficial para asegurarme de que todos mis fanáticos, alrededor del mundo, pudieran disfrutar de lo nuevo, sin restricciones", dijo para la revista People.