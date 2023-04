TikTok impulsa la carrera de E-Lhoy

De pequeño, su principal habilidad era la venta de productos al menudeo; su gusto, la arquitectura y su hobby, la música. Motivado por su familia, Esteban López se formó profesionalmente como arquitecto, igual que sus padres, sin embargo, al terminar la carrera y, en medio de la pandemia, se percató que la música representaba el motor más grande en su vida.

Fue en ese momento que experimentó con distintos sonidos y así surgió su tema debut “Oye baby” (2020), poco a poco, su camino se adentró más en este medio, hasta ahora que tiene el respaldo de una disquera.

“Mucho de lo que aprendí como arquitecto me ayudó cañón en el principio de mi camino en la música, desde aprender la dedicación que uno necesita para crear, como la creatividad, el diseñar gráficamente, eso ayuda mucho en la música. Sorpresivamente me funcionó bastante”, afirmó López en entrevista.

“Desde chicos siempre estuve involucrado en la música, fui un niño muy hiperactivo, mi mamá harta de mí me mandaba a clases de guitarra, de piano. Ahí empecé en la música, pero jamás lo vi como una actividad para dedicarme profesionalmente, simplemente era un hobby y cuando empieza el tema de la pandemia como que reconecté con ese hobby y poco a poco fue escalando, empecé a investigar cómo se escribía una canción, luego aprender a grabarla, luego producirla y publicarla, así fue como salió”, agregó.

Tras tres años de trabajo independiente, la carrera de Esteban, quien en el medio se hace llamar E-Lhoy, despegó gracias a las redes sociales, principalmente en TikTok, en donde pudo demostrar su talento vocal y de productor musical.

“Es mucho más fácil proyectarse en redes, que hace algunos años, pero a la vez mucha gente aprovecha eso para enseñar su talento, hay mucha gente talentosa que, a lo mejor, no ha tenido esa exposición que desea pero hay que darse cuenta que no es solamente el que tengas talento para captar o para hacer música o escribir sino que también el artista tiene que ser un genial mercadólogo, tienes que saber venderte y si no lo sabes hacer entonces nadie te va a consumir.

“Desde chico me encantó el tema del marketing, de vender cosas, hacer productos y negocios, aprender sobre cómo funcionan las apps para vender, el target de la gente, sin saberlo ya tenía un poco de noción sobre el marketing y supe bien cómo llevar mi producto a la gente, qué iba a funcionar y qué no. No sólo es tu talento sino también tu habilidad para vender, si no te sabes vender no importa qué tan talentoso seas”, expresó el originario de Veracruz.

Como antesala de su disco debut, E-Lhoy publicó su nuevo sencillo “Motorola”, misma que su base musical nació de un post viral en TikTok, en el que hace alusión al ruido de unas motocicletas.

Su composición constó de una ardua investigación en cuanto al lenguaje de los motociclistas, mezclado también con ritmos de reguetón.

“Me gusta mucho producir, pero es algo en lo que estoy trabajando todavía, pero sí me veo más como artista, me encanta dar shows, si me veo en el lado de artista, me encantaría llegar a un público mucho más grande y conquistar a muchos, esa es la tirada, pero en cinco años nos vemos en festivales internacionales”, dijo el joven de 26 años.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Por otro lado, adelantó que su nuevo álbum, que estará disponible próximamente, incluirá una canción que tendrá unos versos en inglés, idioma que está experimentando en composición.