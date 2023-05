La trágica muerte de los hijos de Tina Turner

Tina Turner falleció este miércoles, a los 83 años de edad, dejando un legado musical que bien le valió el nombre de la Reina del Rock and Roll y que ahora quedará para la posteridad.

Sin embargo, pese a los éxitos y la fama que consiguió a lo largo de su carrera, su vida también se vio marcada por momentos trágicos como la muerte de dos de sus hijos.

Te recomendamos: Tina Turner y su actuación especial en Mad Max a lado de Mel Gibson [Video]

La intérprete de "Proud Mary", tuvo cuatro hijos: Craig Raymond Turner y Ronnie Renelle Turner, hijos de sus dos matrimonios con Ike Turner y Raymond Hill, mientras que Ike Turner Jr y Michael Turner fueron adoptados.

Craig Raymond Turner

Craig Turner nació en 1958 y fue el primer hijo de la celebridad, que lo tuvo a los 18 años, fruto de una relación con el saxofonista Raymond Hill de Kings of Rhythm, la misma banda donde tocaba Ike Turner, quien acabó siendo su marido durante 16 años.

Craig trabajó en bienes raíces en el Valle de San Fernando y pertenecía a la Organización Nacional de Agentes de Bienes Raíces y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California.

Fue en 2018 cuando se suicidó en su casa de Studio City, distrito ubicado en la región de Los Ángeles; la policía lo encontró con en su domicilio con un disparo, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Posteriormente, su madre Tina compartió en su cuenta de Instagram, el último adiós que le dieron al esparcir sus cenizas frente a la costa de California.

"Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, me despedí por última vez de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé", escribió la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tina Turner (@tinaturner)

Ronnie Turner

Ronnie Turner nació en Los Ángeles, en 1960 y al crecer decidió dedicarse al mundo de la actuación, donde se le recuerda por su breve breve aparición en la película What’s Love Got to Do With It de 1993.

El artista fue diagnosticado con cáncer de colón, enfermedad con la que batalló a lo largo de su vida, sin embargo, en diciembre de 2022 su esposa dio a conocer su muerte a través de un mensaje en su cuenta de Instagram

“Dios mío, Ronnie Turner. Un verdadero ángel. Mi esposo, mi mejor amigo. Lo hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte. Te he amado durante estos 17 años”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Afida Turner (@afida_turner)

Según TMZ, Ronnie estaba en su casa de Encino, California, teniendo problemas para respirar y aunque los paramédicos acudieron tras una llamada al 911, no pudieron hacer nada para reanimarlo.

Aunque la causa de muerte no fue confirmada del todo, se sospecha que fue a consecuencia de un distrés respiratorio, una afección caracterizada por la acumulación de líquido en los sacos de aire de los pulmones que no permite que el oxígeno llegue a los órganos.

Por su parte, Tina Turner publicó una fotografía de ella misma, en blanco y negro, acompañado del mensaje: "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo".