Tini continúa con su carrera actoral, incluso trabajó con Jackie Chan

Fuerte, empoderada en el género urbano, regresa a México Tini ahora en plan de solista, conocida por la teleserie argentina juvenil Violetta, presentó el video de la canción Princesa a dueto con la colombiana Karol G.

“Mis letras hablan del amor, como Princesa, cuya letra dice que la mujer da el primer paso hacia encontrar el amor. El mensaje es positivo donde las féminas deben pelear sin dejar de ser princesas. El ritmo es muy fuerte, le da poder y desde que se le escucha invita a bailar. Y a lado de Karol somos dos mujeres diferentes con distintas personalidades y con su estilo cantando una misma letra”.

La joven, cuyo nombre real es Martina Stoessel, reconoció que es una artista camaleónica “en mi vida personal soy una chica en jeans, pero al pararme en un escenario me transformo, ya me lo han dicho que soy otra. Y a la hora que canto tengo dos facetas”.

Paralelo a Princesa, sale también Consejo de amor, en colaboración con el grupo Morat. “Es una canción mucho más íntima, todos juntos cantando en el mar, es una balada. Nada tiene que ver ni con Te quiero más a dueto con Nacho ni con Princesa”.

Tini aclaró que aunque sus canciones son latinas, urbanas y reguetoneras, las letras “dan un mensaje lindo y positivo”.

También confirmó que continúa desarrollando su faceta como actriz, “regresé de China, donde actué en una película dirigida por Jackie Chan”.

Se trata del primer melodrama de Chan en sus 25 años como director. “La historia es muy triste, pero fue una experiencia increíble trabajar en China en una producción hablada en inglés, crecí mucho”, reveló.

De origen argentino, Tini no evadió hablar de la legalización del aborto en su país, un tema que ha sido noticia en todo el mundo.

“Para mí es un tema muy delicado, porque hablamos de la vida de otro ser. Y si se aprobó es bueno, porque ha habido muchas mujeres que han muerto por no encontrar un lugar seguro e higiénico para practicárselo. Sin embargo, hacerse un aborto o no, es una decisión muy personal. En mi caso yo, en la situación que estoy no lo haría y hay personas que están en otra posición económica o familiar o tienen una vida distinta a la mía y con eso no se puede jugar”, comentó.