Tito Nieves celebra en México casi medio siglo de carrera

Tito Nieves celebró 48 años de carrera al ritmo de salsa y en uno de sus recintos más soñados: el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

“Estoy lleno de muchas emociones, ustedes no saben que yo soñaba, juro por mi madre, con pisar este escenario aquí en México. Gracias por permitirme concretar este sueño. Hoy dejo el alma, la voz y todo acá. Vamos a repasar 48 años de carrera, vamos a reír, cantar y bailar con la ropa puesta”, afirmó Nieves sobre el entarimado.

Los ritmos caribeños comenzaron a sonar minutos antes de las 21:00 horas, a cargo de la banda del anfitrión, conformada por 15 elementos varones, todos uniformados con traje rojo y tenis blancos.

🤩Una de las sorpresas de Tito Nieves fue la presencia del cantante Víctor Manuel para interpretar el tema “Almohada”.



🎥 Froylán Escobar

De entre las sombras, la figura de Tito Nieves se empezó a cristalizar, lo que generó un grito por parte de sus fans. Saco, pantalón y camisa en color negro, acompañado de unos lentes oscuros fue el atuendo que Nieves escogió para esta noche mágica, según aseguró el propio puertorriqueño.

Su primer tema fue el cover “Más que tu amigo” con el que calentó motores y provocó que algunos se levantaran y empezaran a aflojar el cuerpo en su propio lugar. Le siguieron los temas “El amor más bonito” y “Creo en ti”.

“Yo exijo cariñosamente que el público cante conmigo las canciones porque no son mías, son de ustedes y si me notan asfixiado un poquito es porque me afecta la altura. Si tengo que dejar esta voz y este cuerpo aquí, aquí lo dejo”, expresó el artista de 64 años de edad.

💃Tito Nieves interpreta uno de sus más grandes éxitos “Fabricando Fantasías”, con el que logró que los asistentes se levantaran de sus asientos y sscaran sus mejores pasos.



🎥 Froylán Escobar

Una de las primeras sorpresas del espectáculo, que duró alrededor de casi dos horas, fue la presencia de Víctor Manuelle, salsero neoyorquino de 55 años con el que cantó “Almohada” y “Tengo ganas”, uno de los éxitos de Víctor.

Con estos temas, el público aprovechó los pasillos del Coloso de Reforma para demostrar sus mejores pasos en este ritmo.

Nieves rindió distintos homenajes a lo largo de la noche, a Marco Antonio Solís con el tema “Mi eterno amor secreto” y Juan Gabriel con “Te lo pido por favor”.

En su repaso de canciones aprovechó para presentar sus dos temas más recientes “Volver a casa”, que dedicó a todos los migrantes que viven muy alejados de su país natal y “Soy”, canción en colaboración con Gilberto Santa Rosa, lanzada el pasado mes de junio.

La segunda sorpresa del anfitrión fue Pancho Barraza, con quien interpretó los temas “Mi enemigo el amor” y “¿De qué manera te olvido?”, mismo que los presentes grabaron en su teléfono.

“Pancho es una persona tan genuina, única, el talento y la composición es una cosa, pero como persona es otra”, expresó Nieves de Barraza.

La celebración continuó con éxitos como “Señora ley”, “Sonámbulo” y “De mí enamórate”.

El show finalizó con “La salsa vive”, con la que los fans lo despidieron con una gran ovación de pie.