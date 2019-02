Todos los Oscar llevan a Roma: 9 puntos clave de la gala

La 91 edición de los Premios Óscar se celebra el próximo domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles, en la que puede ser una noche para la historia de México por las opciones de "Roma", de Alfonso Cuarón, de batir récords y que llega precedida por varias polémicas.

Porque, más allá de los premiados que salgan, este año las polémicas han marcado los premios, desde el hecho de que no haya presentador a la eliminación del premio anunciado a mejor cinta popular. Estas son las claves de los Óscar.

La entrega de los premios de la Academia de Hollywood se realizará el próximo 24 de febrero / Foto: Especial

Cine La Academia responde ante polémica por excluir ciertas categorías durante transmisión del Oscar

1.- Por primera vez en 30 años, la gala de los Óscar no tendrá maestro de ceremonias. El comediante Kevin Hart, uno de los más populares de EE.UU., fue el elegido, pero unos antiguos mensajes con contenido homófobo en su Twitter le obligaron a retirarse.

2.- Como contrapartida, la Academia de Hollywood no para de anunciar grandes nombre para anunciar los galardonados de cada categoría: Charlize Theron, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López o Amy Poehler son solo algunos de ellos.

3.- A una semana de la gala de entrega, la Academia de Hollywood rectificó ayer mismo sobre una de las ideas más polémicas que había decidido aplicar este año: Anunciar los premios de fotografía, montaje, cortometraje y maquillaje y peluquería durante las pausas publicitarias, lo que generó críticas de figuras del cine como Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino, George Clooney, Brad Pitt, Damien Chazelle o Spike Lee.

4.- "Roma" es la película que atraerá todas las miradas de la noche y que podría batir varios récords. Como el de ser la primera en español (y mixteco) que gane el Óscar a mejor película. En realidad sería la primera no en ingles que se lo llevara. O la primera cinta mexicana en lograr el de mejor film extranjero.

5.- Si Cuarón gana el premio a mejor director, será el segundo para él y el quinto en seis años para cineastas mexicanos: en 2014, él por "Gravity"; en 2015 Alejandro González Iñárritu, por "Birdman"; en 2016, de nuevo Iñárritu por "The Revenant", y en 2018 Guillermo del Toro, por "The Shape of Water".

6.- Un premio, el de dirección, que es de lo más internacional este año, con tres cineastas extranjeros nominados: Cuarón, el griego Yorgos Lanthimos, por "The Favourite" -película que iguala a "Roma" con diez nominaciones-, y el polaco Pawel Pawlikowsky, por "Cold War". Salvan el pabellón estadounidense Spike Lee -en su primera nominación, aunque parezca mentira-, por "BlacKkKlansman", y Adam McKay, por "Vice".

7.- En una edición en la que la película más taquillera del año, "Black Panther", se llevará seguramente solo premios menores porque perdió su oportunidad de brillar más cuando la Academia decidió, tras haberlo anunciado, eliminar el Óscar a la mejor cinta popular, que sin duda habría ganado. Habrá que esperar a una próxima edición para ver reconocido el valor de ser taquillera.

8.- Uno de los momentos más esperados será el de ver a la siempre extravagante Lady Gaga subir a recoger el Óscar a mejor canción por "Shallow", de "A Star is Born", película que protagoniza -y por la que está nominada a mejor actriz, pero con pocas posibilidades de ganarlo-. Aunque la cantante tiene fuertes contrincantes, como Kendrick Lamar, por "All the Stars" ("Black Panther).

9.- Todo en una gala en la que los ganadores dispondrán de un máximo de 90 segundos -ojo, desde el momento en el que su nombre es mencionado- para dar sus discursos de agradecimiento. Lo que no ha dicho la Academia es si bajarán los micrófonos o regalarán un televisor a los más breves, como sí han hecho en los Goya.