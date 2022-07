Tom Cruise cumple 60 años y ¿celebra con el papá del Checo Pérez?

El actor Tom Cruise, una de las máximas estrellan en el mundo, celebró su cumpleaños número 60 en la Fórmula 1 en Gran Bretaña.

Cruise fue parte de los invitados al Gran Premio en el circuito de Silverstone, donde también el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez volvió a colocarse dentro del podio, terminando en el segundo lugar.

La gran hazaña del piloto mexicano, quien logró remontar de los últimos lugares a los primeros, fue aplaudida por la afición en especial por su padre Antonio Pérez Garibay.

El efusivo festejo del padre del piloto fue con el actor Tom Cruise y con Anthony Hamilton, padre de Lewis Hamilton.

En imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y en medios de comunicación se ve al famoso actor darle una palmada a Antonio Pérez, en el momento en que su hijo sube al podio durante la ceremonia de premiación.

Tom Cruise llega a las seis décadas de vida

Tom Cruise llegó a las seis décadas de vida y, para que este día no pase desapercibido, te compartimos algunos datos importantes del actor, así como los filmes en los que ha destacado.

Thomas Cruise Mapotro IV, su nombre real, nació un 3 de julio de 1962 en Siracusa, Nueva York, Estados Unidos.

Tom Cruise es reconocido por grabar escenas sin dobles de riesgo. | Foto: AFP

Antes de ser uno de los actores más destacados de la saga de Misión Imposible, Cruise consideró seriamente en ser sacerdote; a los 14 años era un estudiante de un seminario franciscano, pero a los 18 fue cuando comenzó con la búsqueda de su sueño: ser actor.

El neoyorkino es producto de la relación entre Mary Lee, maestra de educación especial y el ingeniero eléctrico Thomas Cruise Mapother III; cuenta con ascendencia alemana, irlandesa e inglesa, además es primo mayor de los actores William Mapother, Katherine Mapother y Amy Mapother.

Cruise comenzó con pasos pequeños, pero firmes dentro de su carrera. Amor Eterno (1981), Losin’ it (1982) y Leyenda (1985) fueron sus primeros trabajos.

En 1983, el rostro del actor comenzó a popularizarse gracias a la cinta Negocios Riesgosos, siguió Top Gun: Pasión y Gloria (1986), en donde dio vida a uno de sus más grandes personajes: Maverick.

El color del dinero (1986), Rain Man (1988) y Nacido el Cuatro de Julio (1989) se unen a la lista de éxitos en los ochenta, pero para los noventa inició con la saga Misión Imposible (1996), misma que, actualmente, está próxima a estrenar la séptima y octava parte entrega.

Una de las curiosidades y que muchos han destacado es que Tom es fan de hacer las escenas de acción, incluso sin importar que pueda arriesgar su vida; es de los pocos actores que no necesita un stun para recrear aquellas situaciones que mantienen al espectador al filo de su butaca.

Además de actor, también cuenta con el título de productor. En 1993, en colaboración con su ex mánager Paula Wagner fundaron Cruise/Wagner Productions, compañía que ha producido cintas como Sin límites, Los Otros, Vanilla Sky y Misión Imposible.

Su trabajo le ha dado grandes beneficios especialmente en el ámbito financiero, ya que se estima que su fortuna ronda los 600 millones de dólares.

En cuanto a los galardones, Cruise almacena casi 60 premios internacionales; recién fue acreedor a la Palma de Oro Honorífica en el Festival de Cine en Cannes, en el marco del estreno de su último filme Top Gun: Maverick, estrenado a casi cuatro décadas de la primera entrega.

De hecho, ésta es, sin duda, la película más taquillera en la carrera de Tom Cruise, incluso, al obtener 1 mil millones de dólares de recaudación mundial ya superó el clásico de Christoper Nolan, Batman: El Caballero de la Noche. Actualmente Top Gun cuenta con 545 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, mientras que Batman únicamente alcanzó 533 millones.

Ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios de la Academia por cintas como Nacido el Cuatro de Julio (1989), Jerry Maguire (1996) y Magnolia (1999).

Otras de las películas en las que su rostro ha cautivado a la audiencia han sido Guerra de los Mundos (2005), Jack Reacher: Bajo la mira (2012) y La Momia (2017).

Por otro lado, en cuanto a lo sentimental, Cruise ha contraído matrimonio en tres ocasiones. Mimi Rogers, de 1987 a 1990; Nicole Kidman, con quien compartió más de una década y adoptó a sus dos primeros hijos, Isabella Jane y Connor Antony; y Katie Holmes, que en los seis años de matrimonio procrearon a Suri, su única hija biológica.

El actor ha sido considerado uno de los hombres más atractivos, no es raro pensar que por su corazón han desfilado varios amores como el de Penélope Cruz, Melissa Gilbert, Rebecca de Mornay, Patti Scialfa y Cher.

Finalmente, uno de sus más grandes hobbies es ser piloto; el actor es también un aviador experimentado con diferentes certificaciones, incluso posee un P-51 Mustang.





