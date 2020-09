Tom Hardy tomaría la estafeta de Daniel Craig como James Bond

El nombre del actor Tom Hardy suena para convertirse en el próximo James Bond y continuar con la saga cinematográfica del Agente 007.

Según reportes de la prensa en Reino Unido, entre ellos The Vultan y Euro Weeckly, Hardy realizó pruebas en junio pasado para convertirse en el nuevo James Bond y habría sido elegido entre Tom Hiddelton, Idris Elba y Richard Madden.

Foto: Instagram Tom Hardy

Como es sabido, Daniel Craig, de 52 años, dejará el esmoquin de James Bond con la próxima cinta No Time to die (Sin Tiempo para Morir), que se planea estrenar en noviembre próximo si las condiciones por la pandemia del coronavirus no la retrasan más.

Craig dio vida al agente secreto más famoso del mundo por 15 años con las películas Casino Royale, Quantun of Solace, Skyfall y Spectre

En varias entrevistas, señaló que dejaba al Agente 007 por la presión y ansiedad que le provocaron durante las filmaciones.

“He sufrido diciéndome ‘no puedo hacer frente a esto, no puedo lidiar con ello”, declaró.

Tom Hardy es reconocido por haber actuado como Bane en Batman: El Caballero de la Noche Asciende, Tommy Riordan en Warrior, Max Rockatansky en Mad Max: Fury Road y como Venom.

Cabe recordar que el actor que sea James Bond siempre debe ser de nacionalidad inglesa, siendo Sean Connery el primero que lo hizo.