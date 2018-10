Tom Selleck entrega la estafeta de Magnum

Tom Selleck no rechaza la fama y el éxito que una serie como Magnum, P. I. le ofreció. A punto de cumplir 28 años del estreno de su primera temporada, el actor se dice feliz de que este personaje sea recordado después de tanto tiempo, sobre todo ahora que la historia ha sido relanzada por la cadena CBS.



“En 1988 fue nuestro último episodio (la gente lo sigue recordando) y me siento orgulloso de eso. Ahora hay uno nuevo, no estoy ahí pero tampoco lo espero, tengo un buen trabajo… pero me gustaría”, comentó entre risas sobre el reboot que la cadena CBS estrenó hace unas semanas en Estados Unidos.



Esta nueva serie, que lleva el mismo nombre de la producción original, es protagonizada por el actor estadounidense de ascendencia mexicana, Jay Hernandez, quien se popularizó en 2016 por interpretar a Diablo en la cinta de D.C. Escuadrón suicida.



Aunque Selleck señaló que no ha tenido oportunidad de ver los nuevos episodios de la serie, expresó su deseo porque el nuevo show funcione. “Sólo quiero que lo haga bien.Es difícil tener éxito en este negocio. ¿Porqué pediría le fuera mal?”, dijo el actor que en 1985 ganó un Globo de Oro por su trabajo en esta producción.



Ahora el protagonista de Tres hombres y un bebé, continúa su éxito en la televisión gracias a su trabajo en Blue bloods, que recién estrenó en Estados Unidos su temporada nueve. Se trata de unaserie que tiene ciertas semejanzas con Magnum P. I., aseguró el actor, y que por eso ha logrado mantenerse viva durante tantos años.



“Si haces una historia sobre un tipo particular de crímenes en la temporada uno y ves cómo afecta a Danny (Donnie Wahlberg) o Erin (Bridget Moynahan) y si sigues con el mismo crimen en la temporada ocho, es un show diferente, porque los personajes habrán cambiado y crecido. Y ese era el secreto de Magnum, él envejeció”, dijo Selleck.



“Relacionándolo con Blue blood, cuando Magnum salió, no había shows que tuvieran una narrativa acumulativa. Las series comunes no ponían atención a lo que había sucedido la semana anterior, excepto las telenoveas como Dallas. Entonces la gente nos tomó como pioneras en esto. Ahora hay es común en la televisión”, comentó.



Blue blood es una serie que cuenta las historias alrededor de una familia de policías en Nueva York, en donde Tom Selleck interpreta al Director de la Policia de esa ciudad.