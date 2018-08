Tormenta deja 14 heridos en concierto de Backstreet Boys en EU

Estados Unidos.- Al menos 14 fans resultaron heridos el sábado en un casino de Oklahoma cuando una tormenta derribó la estructura en la entrada de un concierto del grupo Backstreet Boys, informó el casino.

Funcionarios de WinStar World Casino en la ciudad de Thackersville, indicaron en un comunicado publicado en Twitter que la sala de conciertos al aire libre comenzó la evacuación a las 17:00 horas locales cuando la tormenta aún se encontraba a unos seis kilómetros.

Pero unos 150 fans no salieron del inmueble y cuando la tormenta golpeó con vientos de entre 113 y 128 kilómetros por hora derribó algunas vigas de la entrada y la estructura colapsó sobre ellos.

De las 14 personas llevadas a un hospital, dos fueron dadas de alta de inmediato, se informó.

"Sabemos que los fans a menudo sufren por las inclemencias del tiempo por sus shows favoritos, pero este fue un evento inusual y nuestros pensamientos están con los heridos durante esta tormenta", dijo el casino en un comunicado.

Los Backstreet Boys tuitearon que habían decidido cancelar el show debido a las lesiones y el clima severo. Informaron que "intentarían reprogramar" el evento.

Concert canceled. These are the pics now that I have service from the accident while waiting for @Backstreetboys and @98degrees at Winstar. Thankful I was able to put my hand up and stop it from hitting a few of us and no one I helped had life threatening injuries. pic.twitter.com/84TDrJjdc3 — Jenn (@beantownzgirl) 19 de agosto de 2018 @AllisonFox4News Right after it fell. Several people hurt including a young girl. Several fans spring to action including former army nurse who’s husband was hurt. pic.twitter.com/baprxWyKbN — Nikole Berry (@NikoleJagow) 19 de agosto de 2018

“No queremos poner a nuestros fanáticos en peligro y, con el clima de esta noche y las lesiones, hemos decidido cancelar el espectáculo e intentaremos reprogramarlo. ¡Lo más importante es que todos lleguen a casa de forma segura y los veremos a todos muy pronto!”, señaló el grupo que realiza una gira por el país.



We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon! — backstreetboys (@backstreetboys) 19 de agosto de 2018