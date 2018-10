Tras seis años de ausencia, Westlife anuncia su regreso a la música

Dublín.- Westlife anunció hoy su vuelta al mundo de la música, seis años después de la disolución de una de la bandas más exitosas de este país desde el punto de vista comercial, gracias a temas como Flying Without Wings o Fool Again.



A través de un vídeo colgado en las redes sociales, Kian Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily y Shane Filan confirmaron que volverán a publicar un nuevo trabajo y que regresarán a los escenarios con una gira mundial, si bien no dieron más detalles al respecto.



Su reagrupación coincide con el 20 aniversario de su formación, gestada por el conocido cazatalentos británico Simon Cowell y el promotor dublinés Louis Walsh, responsable este último también de la banda irlandesa Boyzone.

Durante su carrera musical, el grupo llegó a vender más de 44 millones de discos en todo el mundo, tras alcanzar gran popularidad entre, sobre todo, el público adolescente femenino.

"Nos veremos pronto", dicen los cuatro cantantes en el vídeo sobre su vuelta, de la que se ha desentendido el quinto miembro original, Brian McFadden, quien abandonó el grupo en 2004 para iniciar una carrera en solitario.



Además de la gran cantidad de álbumes vendidos, Westlife tienen 14 "números uno" en la lista de éxitos del Reino Unido.