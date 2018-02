Tras siete años de ausencia, Alicia Villarreal regresa con nuevo disco

Miami.- La cantante mexicana Alicia Villarreal asegura que el género regional mexicano puede convertirse en el nuevo fenómeno musical internacional y quiere que su nuevo disco, el primero en siete años, empuje este proceso.



"Antes no te imaginabas hacer lo que hacen los jovencitos. Hacer un pop con regional o un mariachi con banda o reguetón y yo lo he hecho con cumbia y otras fusiones", explica en entrevista con Efe la cantante al describir su álbum "La Villarreal".



La llamada "La Guerita consentida" considera que los géneros mexicanos podrían ser los próximos en popularizarse a nivel mundial, dentro del auge de la música latina, pues los sonidos mexicanos, como el mariachi, son muy "representativos" de su país en todo el mundo.



"Hoy en día ya no hay áreas, la música es universal", dice Villarreal, que con esta idea en mente trabajó con su esposo Cruz Martínez, uno de los fundadores de la banda Kumbia Kings, en la producción de un disco que se grabó en vivo con el apoyo de 40 músicos, incluidos de banda sinfónica.



Con este álbum, Villarreal celebra su trayectoria de más de dos décadas, pero pensando en darse a conocer a nuevos públicos, y lo hace con la participación de María José, Ha×Ash, El Dasa y Río Roma, que cantan con ella sus canciones más significativas en su carrera.



"Yo quería reinventarme, quería renovarme en lo que es mi género", afirma Villarreal sobre la necesidad de evolucionar y actualizarse con las nuevas propuestas de la música y la "influencia de las nuevas generaciones". "Uno se puede quedar atrás, hay una historia maravillosa con muchos éxitos, pero también hay que mirar al futuro".



Villarreal se dio a conocer en el género regional mexicano en la década de 1990 como cantante de música norteña con el Grupo Límite. Después de una colaboración de ocho años, en 2001 sacó su primer álbum como solista, para reunir más de 20 discos.



Si bien dice tenerle cariño a todos ellos, asegura que "La Villarreal" es el que la representa mejor debido a la "complejidad" y "madurez" que le agregó a la música.



"Se oye bien fácil, pero hacer partituras para 40 músicos fue un desafío", destaca sobre un trabajo en el que lo más difícil fue crear sonidos nuevos en temas ya famosos al tiempo que mantenía su "esencia".



Sobre la incorporación de las voces de artistas mexicanos que admira y considera amigos, Villarreal dice haber aprendido mucho y haber tomado riesgos artísticos, pues El Dasa es el único que canta su propio género.



Con María José grabó en mariachi su éxito "Sentimientos", con Río Roma interpretó "Ya no hay amor" y con las hermanas Hanna y Ashley, de Ha×Ash, se atrevió a ponerle ritmo de cumbia a "Te aprovechas".



El disco también incluye "Yo sin tu amor. El Príncipe", una nueva versión del éxito de Selena Quintanilla "Si una vez", y temas nuevos como "Haz lo que quieras", "A medio camino" e "Inmenso amor", que, en su opinión, describen "las diferentes etapas del amor según las vivimos las mujeres".



En "La Villarreal" figuran además sus temas icónicos "Te quedó grande la Yegua" y "La Jefa", que la instituyeron como una de las voces de empoderamiento a la mujer en su país.



En este sentido, reconoce que aún queda mucho camino por recorrer antes de que el machismo sea algo del pasado en el mundo de la música latina, en especial del género mexicano, pero asegura que ya se ven cambios, en especial entre las mujeres.



"No nos vemos como competencia. Nos vemos como aliadas y nos ayudamos unas otras a subir", dice la cantante, que señala además que para triunfar en este mundo es esencial no dejarse vencer y recuerda que cuando inicio su carrera le dijeron que su voz "no servía" y aún así ella perseveró hasta alcanzar su objetivo.



Villarreal, quien vive entre México y Colorado (EE.UU.), ya tiene varias fechas reservadas para actuar a partir del 16 de febrero en Chicago (Illinois) e Hidalgo, San Antonio, Houston y El Paso (Texas)

