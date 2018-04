Tras su éxito con J.Lo, Abraham Mateo busca dueto con Enrique Iglesias

Su último sencillo ha superado en apenas cuatro días las cinco millones de visitas en YouTube. Y Abraham Mateo presenta en Madrid Se acabó el amor, un tema en el que cuenta con la colaboración de Jennifer López y Yandel.



"Es una canción donde he puesto, sobre todo, mis raíces españolas y mis raíces andaluzas", ha declarado a Europa Press el cantante. En cuanto a sus compañeros, JLo y Yandel, Abraham se ha sincerado: "Me sorprendió mucho que en distancias cortas fueran tan cercanos conmigo, tan humildes".



A sus diecinueve años, el artista ha conseguido ser uno de los jóvenes referentes del pop latino y urbano en España y Latinoamérica, donde cuenta con una legión de fans. "Siento que cada día me voy acercando a lo que es un sonido propio y una identidad", ha confesado.



En cuanto a sus referentes musicales, Abraham Mateo reconoce que se nutre de muchos artistas de los que aprende cada día. Sin embargo, confiesa que le gusta "mucho" Ricky Martin, J.Balvin, Enrique Iglesias... "De hecho estamos hablando con Enrique Iglesias para ver si hacemos algo juntos", ha anunciado.



Abraham Mateo además, ha declarado que lleva desde los diez años componiendo en casa: "Mis padres me compraron un ordenador, y ahí empecé haciendo bases".

Ahora el artista se enfrenta a un mayor reto, un disco en el que ha compuesto y producido todos los temas que se incluyen, y es por eso por lo que siente que este disco "es como un tesoro". "Es como un hijo mío", ha destacado, a la par que confiesa que espera "que salga ya muy prontito, dentro de un mes y medio o dos meses".



Mateo comenzará una gira mundial que le traerá a España después del verano, con "una nueva producción y un nuevo equipo".

El cantante además confiesa que tiene "muchas ganas de volver a España", porque su primera gira fue aquí y tiene "muy bonitos recuerdos".



"A pesar de que pase mucho tiempo fuera, porque amo viajar, tengo ganas de recordar viejos tiempos y vivir otra gira aquí", ha finalizado.