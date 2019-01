Tras un año de ausencia, Insite regresa con todo y nuevo vocalista

La banda mexicana de rock alternativo Insite regresa con Tano, su nuevo vocalista, esto después de un año fuera de los escenarios, además de una canción inédita que estrenará hoy por la noche en plataformas digitales.

En conferencia de prensa, la agrupación dio la bienvenida al nuevo integrante originario de Guadalajara y a Gabriel, quien está de regreso. Insite aprovechó para anunciar la presentación que tendrán mañana en el Caradura a las 20:00 horas, y cuentan con nueva fecha para el sábado.









Los miembros de la agrupación se mostraron entusiasmados por arrancar el año con nuevo proyecto, un disco EP que incluirá cuatro temas nuevos, entre ellos, el primer sencillo “Disparos” que se estrenará hoy a las 20:00 horas a través de YouTube y mañana en otros medios digitales.

“Disparos” es una canción que habla sobre una traición entre amigos, y el resto de los temas abordarán eventos de la vida cotidiana y complicaciones en las relaciones humanas, señalaron los músicos.

El video fue grabado en dos días bajo la dirección de Mario Acosta en un rancho cerca de Mexicali, y se planea grabarán pronto otros videos para acompañar a los nuevos sencillos “Simple desastre”, “Blixer” y “El juego” con los que que junto a más canciones formarán un disco titulado “Simple desastre”.

Me siento emocionado por formar parte del grupo, cuando empecé a tener comunicación con todos y me mandaron los demos con las canciones me agradaron mucho, sabía que todo resultaría un buen trabajo









Tano es un joven que proviene de Guadalajara y también forma parte de Aurum como vocalista. Fue a finales del año pasado cuando lo invitaron a formar parte de Insite debido a su talento y a la buena relación de amistad que ya tenía con la banda.

Esperamos que las canciones que se grabaron le gusten al público, buscamos hacer algo característico y no precisamente lo que está de moda, Insite sigue conservando su sonido particular y estamos haciendo las cosas con la mejor calidad

Insite se formó en 1996 en Mexicali, Baja California, pero fue hasta el 2004 cuando decidieron grabar su primer álbum. Entre las canciones más conocidas se encuentran "Sola" y "Siempre me dejas”.