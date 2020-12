Trasladan cenizas de Armando Manzanero a Mérida

Con flores blancas, música, mole, tequila, champagne y escuchando su canción autobiográfica Cuando me vaya de aquí, su familia despedirá en privado a Armando Manzanero. Se reunirán su viuda Laura Elena Villa y sus hijos María Elena, Martha, Diego, Armando Jr., los gemelos Rodrigo y Mainca, así como Juan Pablo Manzanero.

Así lo confirmó María Elena Manzanero, entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), horas antes de abordar el avión que con destino a Mérida, ella viajaba con las cenizas de su padre.

Aclaró la hija mayor de Manzanero que "mi padre fue un hombre previsor y hasta dejó su última voluntad para despedirlo nosotros como familia y será con la canción ganadora del Grammy Cuando me vaya de aquí. Y no habrá problemas entre nosotros, porque no hay nada que repartir, todo nos lo dio en vida. Siempre procuró que no le faltará nada a nadie y siempre viajábamos todos juntos, cuando llegábamos a un lugar le decían ‘que hace por aquí maestro’ y él respondía ‘gastándonos una herencia’".

De la viuda Laura Elena manifestó: "ella ha hecho a mi papa el hombre más feliz de la tierra. De hecho a ella ha hecho las canciones más hermosas escuchadas y yo sólo tengo de ella cosas lindas, se reían mucho, conversaban mucho, lo hizo feliz".

También confió que la viuda "se encuentra muy triste, le fue muy difícil volver acá a Ciudad de México, a la casa de la que salimos para ir al hospital. Mi padre nos dijo ‘abusadas chavas la hemos pasado muy bien, la hemos pasado muy bien y así tenemos que recordarlo’".

Y de las últimas palabras que recuerda de su padre al llegar al hospital el pasado jueves 17, comentó: "que nadie me agarre, yo me voy a bajar solo de la camioneta”.

"Como papá era el mejor, sólo tengo cosas lindas de él, por eso nos va hacer mucha falta y aunque decimos todos, no se va, se queda, se que no volveré a besar sus manos y su frente".

Armando Manzanero regresó a su tierra amada, Mérida, Yucatán; dónde está su hogar y también el Museo Casa Manzanero que le dio tiempo de inaugurar una semana antes de dar positivo a Covid-19.

