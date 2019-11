A los 89 años, fallece el actor y comediante Niall Tóibín

El actor y comediante irlandés Niall Toibin falleció este miércoles en Dublín a los 89 años tras una larga enfermedad, según confirman los medios locales.



Nacido en el condado de Cork en 1929, Toibin siguió trabajando hasta el pasado año, cuando apareció en el cortometraje irlandés "Remains".



A lo largo de su extensa carrera, interpretó a una serie de personajes memorables para el público, como el del padre del norteamericano Tom Cruise en "Far & Away", el del juez Ballaugh en la cinta "Veronica Guerin" o el del isleño Seán en el filme que protagonizó junto a Pierce Brosnan en "The Nephew".



El veterano actor, que tenía cinco hijos, también deja un extenso legado de sus trabajos en varias series de televisión, como "The Clinic", en la cadena irlandesa RTÉ, "Ballykissangel", en la RAT, o "Brideshead Revisited", en ITV.



El presidente irlandés Michael D Higgins rindió hoy tributo al artista, de quien elogió sus "interpretaciones memorables en todos los teatros irlandeses".



"El alcance de su trabajo fue amplio e incluyó interpretaciones memorables en todos los teatros irlandeses y en algunas de las salas más importantes de Londres y Nueva York", remarcó Higgins en un comunicado.



Higgins destacó la "vis cómica" del actor y recordó que este, además, tocó durante su carrera todos los géneros interpretativos como el teatro, la televisión, el cine y la radio.