Nos queda claro que este circo es por el dinero: hijos de José José

Esta tarde José Joel y Marysol arremetieron contra su media hermana Sarita y señalaron que todo lo que ha sucedido tras la muerte de su padre "es por dinero".

En conferencia de prensa, los hermanos reiteraron que siguen sin saber dónde se encuentra el cuerpo de su padre y que su media hermana Sarita sigue "sin dar la cara".

Informaron también que hoy se tenía pactado una reunión a las 10 de la mañana pero ésta se pospuso a las 11 y luego hasta las 7 p.m. por lo que será hasta esta noche que los hermanos podrán hablar con Sarita.

"Esta niña no da la cara y la realidad es que Sarita nos debe muchas respuestas. Se tienen que resolver varias cuestiones y hoy a las 7 de la noche trataremos de hablar con ella ".

Los hermanos exhortaron a su media hermana y a su mamá a que no falten a la reunión para poder aclarar todo lo que ha pasado con el Príncipe de la Canción.

Asimismo, externaron su sentir desde que llegaron a Miami tras el fallecimiento del cantante señalando que nunca se han sentido bienvenidos y arremetió contra Sarita y su madre asegurando que ellas sólo "buscan dinero".

"No se trata de hacer circo, nos ha quedado claro que no somos bienvenidos. Somos non gratos para 'Sara mamá' y para 'Sara hija'. Nos queda más que claro que todo esto es por el dinero".

Por su parte, Marysol aseguró que ella no se irá de Miami sin ver el cuerpo de su padre y confesó que ha sido tratada como si fuera sólo "una amiga" y no como su hija.

"Tuve que llegar a tocar puertas, nos sacaron del hospital como si fuéramos unos desconocidos".

José Joel continuó y destacó, que tanto él como su hermana, tienen el derecho legal, "queremos despedirnos como es merecido".

De igual manera, dijo a los medios que aun no se sabe si su papá dejó alguna herencia o testamento pero afirmó que si dicha situación no se arregla, llegaran hasta las últimas consecuencias.

"Si no es por las buenas, será por las malas y tomaremos las acciones correspondientes".

Por último agradecieron a las autoridades y al Consulado de México en Miami por sus atenciones.

"El consulado se ha portado de manera maravillosa y queremos darles las gracias por su apoyo. Dios es tan grande que nos ha llegado gente maravillosa y un apoyo impresionante".