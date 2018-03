Último canto de Dolores O'Riordan sonará en nuevo álbum de The Cranberries

La banda irlandesa The Cranberries informó el miércoles que presentarán un nuevo álbum a pesar de la repentina muerte en enero de la cantante Dolores O'Riordan.

Los otros tres miembros del grupo de rock dijeron que O'Riordan dejó grabadas las voces para el nuevo trabajo, que esperan publicar a principios de 2019.

The Cranberries también informaron que seguirán adelante con la reedición de su primer disco, "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?", de cuya publicación se cumple este año el 25° aniversario, y que habían dudado de hacer tras la muerte de O'Riordan's.

"Después de considerarlo mucho, hemos decidido finalizar lo que comenzamos", escribió la banda en Facebook.

"Pensamos sobre esto y decidimos que como es algo que comenzamos con Dolores como una banda, deberíamos apretar y acabarlo".

Su primer álbum, de 1993, resultó ser un éxito internacional liderado por "Linger", una canción nostálgica sobre un primer beso.

La edición reeditada será remasterizada e incluirá material inédito de la época, dijo la banda.

O'Riordan fue encontrada muerta en un hotel de Londres el 15 de enero, cuando tenía 46 años. La investigación completa sobre las causas de su fallecimiento se conocerán el 3 de abril, aunque las autoridades no tratan el hecho como sospechoso.