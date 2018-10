Concierto de Gorillaz en México podría ser el último, al menos en 10 años

Rasgos de un prodigio o tal vez mucha pasión y trabajo por la música, así es Damon Albarn el frontman de la renombrada banda animada Gorillaz que está en nuestro país para ofrecer el último de sus conciertos de la gira The Now Now.

El británico vocalista y multiinstrumentista de 50 años sostuvo una conversación con el periodista Mark Daniell para el medio canadiense Toronto Sun, donde reveló que es probable que sepamos de Gorillaz en al menos 10 años.

Hemos esperado siete años entre Plastic Beach y Humanz, y de repente sorprenden a los fans con Humanz y The Now Now casi de inmediato ¿Qué tan rápido Gorillaz regresará después de que termine este tour?

Bueno, vamos a tener que emparejarlo. Pues, no hay mucho tiempo entre estos dos recientes discos, es probable que pasen otros 10 años.

El periodista, se asegura de la respuesta de Albarn y le cuestiona si los veremos en 2028, "a mediados de septiembre, así que por favor vengan y véanos ahora", finaliza el cantante.

MEXICO Tickets for the final show of #TheNowNow Tour at Palacio de Los Deportes

