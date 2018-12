Un año más sin John Lennon, el ícono eterno

Mark David Chapman es uno de los reclusos más famosos del mundo. Tristemente célebre. Asesinó a John Lennon el 8 de diciembre de 1980, es decir, hace 38 años y permanece ingresado en un penal de Nueva York, sentenciado posiblemente a cadena perpetua. Y digo posiblemente, porque en 2020 podría alcanzar su libertad condicional, aunque Yoko Ono, la viuda del músico acribillado ha solicitado reiteradamente a la Corte mantenga en prisión al verdugo de su marido.



Quizá Lennon si otro hubiera sido el caso atendiendo a su espíritu libertario y pacifista estaría hoy manifestándose ante las puertas del penal en contra de la cadena perpetua, pero no. Aquella fría noche Chapman le disparó cinco tiros al compositor y cantante que regresaba del estudio de grabación, cometiendo uno de los magnicidios más sonados de todos los tiempos.

En agosto pasado se le negó por décima ocasión su petición de libertad, mostrándose nuevamente arrepentido y entregado a Jesucristo, pero el juez consideró que aún 38 años después de permanecer cautivo podría representar un peligro para la sociedad y para sí mismo, pues no faltaría algún fanático de Los Beatles con ánimo de venganza, sobre todo en Estados Unidos donde abundan los orates empistolados.

Al tiempo que se llevaba a cabo la audiencia de la junta de libertad bajo palabra, en Strawberry Fields, el monumento donde se le rinde culto a Lennon en el Central Park de Nueva York, precisamente frente al edificio Dakota donde fue masacrado, se efectuaba un mitin de admiradores de Los Beatles exigiendo mantener el castigo al agresor, que tiene 63 años de edad.

IMAGINE EN MÉXICO

Mientras tanto, al cumplirse un aniversario más de la muerte del cofundador del grupo de rock más importante de la historia, se presenta en salas el documental Imagine, producido y dirigido por John y Yoko en su residencia en Ascot, Inglaterra, en 1971.

Se trata de una película de 83 minutos de duración actualizada para la era digital y con sistema de sonido sensurround realizada a base de videos musicales domésticos alusivos a los temas del álbum de John y Yoko del mismo nombre, Imagine. No hay que olvidar que Los Beatles fueron pioneros de los llamados videoclips, entre muchas de sus aportaciones en la industria del entretenimiento.

Contiene imágenes testimoniales de la vida en pareja de ambos personajes, incluyendo escenas de baño, pero además aparecen algunos personajes famosos como Andy Warhol y George Harrison.

EN TLALPAN

También en la capital mexicana, en la alcaldía de Tlalpan, al grito de “todo lo que necesitas es amor” transcurren actos en homenaje a Lennon. La Dirección General de Cultura ha preparado para este sábado a las 12:00 horas 60 minutos de Música animal con creaciones de John Lennon, por supuesto.

A las 13:00 horas, lanzamiento del libro El vendedor de ataúdes, de Pablo García Mejía con la presentación de Napoleón Camacho Brandi, y una hora más tarde, música a través de los grupos Sueño Animal, Across the Universe y London Town.





A las 15:00 horas habrá una charla con los beatlemaniacos Oscar Lugo, Marco Tovar y Tere Chacón, para finalizar a las cuatro de la tarde con otra hora de música; todo en la explanada de la alcaldía.

EL LEGADO

Han transcurrido 38 años del fallecimiento del grandioso John Lennon, pero su música continúa escuchándose como el primer día. Desde que surgió a la fama al lado de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Los Beatles, con el tema Love me do (Ámame) lanzado en octubre de 1962.

Fueron ocho años de intensa actividad del Cuarteto de Liverpool, sin embargo, las grandes creaciones musicales de la dupla Lennon y McCartney permanecen intactas formando parte de la cultura musical de nuestro tiempo. Son universales. Pero, además, su filosofía pacifista y liberal permean en la sociedad contemporánea elevándolo a icono del pensamiento moderno.

-Señor Lennon, ¿me podría autografiar su nuevo disco (Just like) starting over?

Fueron las palabras que profirió Mark David Chapman antes de dispararle por la espalda a John. Cinco balazos acabaron con la vida de uno de los grandes ídolos de la música pop, quien llegó muerto al hospital. ¿Complot? De eso hablaremos en una entrega posterior.