Un reto plasmar la amistad con Luismi: Vicente Tamayo

Si hubo un reto que al que Vicente Tamayo se enfrentó para interpretar a Roberto Palazuelos fue el de mostrar la amistad que ocurría entre él, Luis Miguel y el resto de amigos cuando eran jóvenes, pues el actor dice que la relación entre todos era muy fuerte y que era necesario plasmarla en la pantalla.

“Se tiene que ver la hermandad que tienen porque desde muy chiquitos tuvieron el control de su vida, entonces todo esto lo vivían juntos desde chavitos y fue una complicidad que fue creciendo como amistad”, explica Tamayo.

El actor explica que su preparación no se limitó a conocer solamente a Palazuelos. “Fue más sobre el mirrey en general y sobre la hermandad y convivencia de los cuatro amigos, así como de los planes que tenían en la época, que es muy diferente para mí. Tuve que investigar cómo era la juventud de los ochenta para construir el personaje así”.

Vicente Tamayo tuvo que someterse también a un cambio físico para tener un mayor parecido a Palazuelos. “Tuve un proceso de bronceado en la piel, en el cabello. Pero como actor también aportas, con los movimientos, la forma de hablar y todo eso”.

“Ahora que lo veo es divertido. Fue diferente hacerlo, en otra época. Además me siento muy gratificado porque he escuchado puros comentarios positivos. Y con la edición y musicalización que tiene la serie me siento fascinado”, dice.

Las buenas críticas no se limitan sólo al público, pues el actor dice que también ha escuchado comentarios de Roberto Palazuelos. “Gente allegada a él dicen que comenta ‘qué padre, que es muy divertido’”, menciona el actor aunque dice no haber tenido contacto con él todavía.

Por ahora Vicente Tamayo se prepara para trabajar en otra bioserie, esta vez en la historia de Alejandra Guzmán, donde el actor interpretará a un amor de la cantante. “Es un galán de ella, que ocurre en la etapa de los noventa, dosmiles, aproximadamente”, adelantó.