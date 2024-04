Una vez más, Blink-182 cancela todos sus conciertos en CDMX

De nueva cuenta, la banda estadounidense Blink-182 canceló los conciertos que tenía previstos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México para este 5 y 6 de abril.

En un comunicado, la agrupación de pop punk argumentó que no se presentarían ante sus fans en dicho recinto debido a causas de salud.

Esto mismo ocurrió el pasado 3 de abril, pues también tenían previsto un concierto en esa misma sede, el cual fue cancelado el mismo día.

Gossip Paso a paso para solicitar el reembolso de tus boletos para Blink 182

La agrupación informó que los fans que consiguieron boletos en línea recibirán el reembolso correspondiente de sus boletos de forma automática.

En el caso de que tú hayas adquirido tus boletos en taquilla, podrás acudir a partir del 8 de abril en el lugar donde los compraste para que puedas obtener tu dinero de vuelta.

La banda se presentó el fin de semana en el festival Tecate Pa'l Norte, así como la noche del pasado martes en la capital. En este último show, donde reunieron a más de 18 mil personas, el bajista Mark Hoppus bromeó con su enfermedad.

“Lo siento estoy muy enfermo, el doctor dice que ni siquiera debería estar aquí esta noche, pero no me lo perdería por nada del maldito mundo”, expresó anoche. “Siento que me estoy muriendo, pero es lindo morir aquí con ustedes”.