Vadhir Derbez arranca el 2019 con proyecto musical

Vadhir Derbez terminó el rodaje de la película de comedia romántica mexicana que estelariza Veinteañera, divorciada y fantástica de Noé Santillán-López y con una filmografía que data de cuatro años sumando siete películas en su carrera, de las cuales, estrenará en el 2019 Como si fuera la primera vez, Dulce familia, producción chilena y la que concluyó en esta semana en CdMx a lado de Paulina Goto, Jesús Zavala y Natalia Téllez.



Su corta carrera en el cine, además de prestar su voz en Imaginum y su debut oficial como cantante lanzando su sencillo Mala en febrero próximo, de cuya calidad de interpretación, “se la debo a mi madre al ciento por ciento y me encanta tener voz para cantar.

No te pierdas: Ellos son los mexicanos que brillaron en 2018

“Ya tengo listo Mala; el tema aborda a todas esas mujeres que son súper cachondas. Al componerla con otros talentos latinos y estadounidenses, quedó muy padre. Me inspiré en varias chicas con base a mis experiencias amorosas de la vida. Pero aclaro, sólo en privado, me gustan que sean malas y ya frente a la sociedad que sean unas damas”, expresó.

Con respecto a su papá Eugenio Derbez opinó: "De chiquito decía: ‘Lo voy a alcanzar en la actuación’ y la gente a la vez, te quiere ver o superar a tu papá. Lo admiro mucho, lo adoro, es una persona talentosa que va más alto, yo no lo veo como competencia, ni nada. Simplemente estoy orgulloso que toda mi familia va creciendo como todos, arando su camino en el entretenimiento, yo también estoy haciendo lo mismo. Y formamos un equipo”.

Declaró lo anterior el hijo de Eugenio durante el anunció de conclusión de rodaje de Veinteañera, divorciada y fantástica, en donde encarna a Juanpa, quien le pide el divorcio a Paulina Goto, Regina; al darse cuenta que no quiere estar atado toda su vida en matrimonio a su escasa edad juvenil.

Y sobre el matrimonio Vadhir respondió que “la verdad crecí un poco peleado con el tema. Mi madre estaba separada de mi papá porque él era incasable. Creo que con el tiempo eso ha cambiando a base del ejemplo que yo tuve. Ahorita ya creo en el matrimonio y aun así me quiero esperar porque quiero hacer muchísimas cosas a nivel carrera antes de tomar ese paso de mi vida privada. Creo que yo lo veo más viable que antes, pero no algo inmediato.

Gossip Eugenio Derbez pone a prueba a comediantes en LOL: Last One Laughing

“En mi caso nunca me afecto no tener una figura paterna. Mis papás estaban separados desde que tenía un mes de nacido. Entonces Imagínense, viví toda mi vida con eso esa era mi realidad. VivÍ acostumbrado con eso y nunca me afecto una separación ni nada”.

FAMILIA UNIDA

Vadhir Derbez confió que gracias a sus hermanos Asslinn y José Eduardo, “considero que como familia sí hemos crecido, madurado, porque todos hemos puesto de nuestra parte y ahora con la llegada de nuestra hermana Aitana, la familia ha estado cada vez más unida, y con mi sobrina, la bebé de Ass, estamos creciendo más en la casa hay bebés nuevos, es una maravilla.