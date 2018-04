Vanessa Hudgens presume su viaje por La Habana y se declara enamorada de Cuba

La actriz estadounidense Vanessa Hudgens visitó en los últimos días La Habana, según anunció ella misma en sus redes sociales, donde publicó varias fotografías en lugares emblemáticos de la ciudad y escribió: "Cuba, you have mi corazón" ("Cuba, tú tienes mi corazón").

Hudgens, conocida por su papel en "High School Musical", se fotografió en el casco histórico de la capital apoyada sobre el capó de un "almendrón" descapotable, como se conoce en la isla a los autos clásicos estadounidenses de los años 50 que aún circulan por sus carreteras, y con la cúpula del Capitolio de fondo.

En otra imagen aparece con el cabello despeinado recorriendo en ese mismo vehículo el célebre Malecón de La Habana, mientras en segundo plano destacan los edificios del barrio del Vedado que dan a la ciudad su característico perfil o "skyline".

También posó ante una antigua puerta de madera de las muchas que aún se conservan en Cuba, y acompañó la instantánea con el texto "Happy place" (lugar feliz).

Las fotografías fueron compartidas el domingo por la actriz en Instagram -una red donde Hudgens acumula casi 28 millones de seguidores- y replicadas hoy por medios oficiales de la isla.

La joven, que últimamente ha protagonizado la serie "Powerless", se suma a otras celebridades que desfilaron por La Habana desde que en 2014 Cuba y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas tras casi seis décadas de enemistad.

Entre quienes han querido conocer en los últimos años la otrora "isla prohibida" figuran nombres del espectáculo como las cantantes Madonna, Beyoncé, Rihanna o el actor Vin Diesel.

