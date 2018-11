Variety destaca a dos mexicanos en su top 10 de cineastas para 2019

La revista Variety presentó una lista con los 10 directores para ver en 2019, entre los que destacan dos cineastas mexicanos: Alejandra Márquez Abella y Alonso Ruizpalacios, además de otros nuevos realizadores como Bradley Cooper o Kent Jones.

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

Ambos cineastas, junto con el resto de los mencionados en la lista, serán reconocidos el 4 de enero en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs; además sus perfiles formarán parte de la primera edición impresa que la revista lance el próximo año.

La cineasta fue nombrada por su trabajo en Las niñas bien, cinta basada en las crónicas de Guadalupe Loaeza y que fue estrenada en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto.





Por su parte, Alonso Ruizpalacios fue destacado por su labor en la realización de Museo, película inspirada en la historia real del robo de 140 piezas prehispánicas que ocurrió en el Museo de Antropología en 1985 y que ganó el Mejor Guion en la Berlinale.

Variety destacó que en la lista de los 10 directores para ver en 2019, siete de ellas son realizadoras femeninas. Además de la mexicana Alejandra Márquez Abella, figuran otras cineastas como Bert & Bertie, quienes llamaron la atención por su película Troupe Zero; Pippa Bianco lo hizo por Share, Tayarisha Poe destacó por Selah and the Spades, Lulu Wang gracias a su trabajo en The Farewell y Olivia Wilde por Booksmart.

La publicación enfatizó en que esta lista destaca a figuras emergentes en el rubro, la cual está curada por “editores, críticos y reporteros de Variety. Entre otros directores elegidos previamente con este honor están incluidos Alfonso Cuarón y los aspirantes al Oscar 2018, Wes Anderson, Peter Hedges, Nadine Labaki, Steve McQueen y Pawel Pawlikowski”.

LA LISTA COMPLETA

Ali Abbasi por Border

Bert & Bertie por Troupe Zero

Pippa Bianco por Share

Alejandra Márquez Abella por Las niñas bien

Bradley Cooper por A Star Is Born

Kent Jones por Diane

Tayarisha Poe por Selah and the Spades

Alonso Ruizpalacios por Museo

Lulu Wang por The Farewell

Olivia Wilde por Booksmart