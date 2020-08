VCage, el mexicano que apuesta por cantar en inglés

Que la música urbana y en español domine los charts del mundo no significa que Vcage vaya a seguir esa ruta para debutar con su proyecto artístico. Por el contrario, el mexicano ha apostado por cantar en inglés con un estilo indie pop en Slam me, su primera producción musical.

“Si siguiera la ola significaría que no estoy haciendo la música que me gusta. Es importante no perder ese feeling de emoción al escuchar tus creaciones. El punto no es llegar y convertirme en el nuevo Daddy Yankee al que todo mundo escucha, mi intención es realmente conectar con la gente sin la necesidad de hacer una canción que se parezca a otro artista”, explica el cantante en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

Gossip Thalía, David Guetta y Sofía Reyes se unen por los migrantes

Y la apuesta no ha sido equivocada. En cuestión de semanas Slam me superó 180 mil reproducciones en Spotify y 116 mil vistas en YouTube. Esto ha sido gracias a que el cantante se ha aliado de las redes sociales para difundir su proyecto, el cual nació apenas dos semanas antes de que comenzara la emergencia sanitaria del Covid-19 en nuestro país.

“Hemos hecho muchas transmisiones en vivo para acercarnos al público, dos en Alemania y una en Reino Unido. Ha sido increíble porque lo hemos hecho a través de una aplicación llamada Sessions en la que te dan corazoncitos y cada uno vale un dólar. Eso nos ha ayudado mucho a crecer la base de fans”, explica el cantautor.

Vcage comenzó su pasión por la música a los 15 años, escuchando a bandas como Muse o The Killers. “Desde ahí me amarró muchísimo la música y empecé a tocar. Mi instrumento principal siempre ha sido la voz porque es la mejor forma de expresarme”, cuenta.

Aunque su plan era estudiar algo diferente a la música, quienes lo escuchaban en los bares tocando covers lo convencieron de dedicar su vida a la música, tras lo que se fue a Boston para estudiar en el Berklee College of Music. “Quería ser músico como hobbie porque uno siempre tiene miedo de aventarse a algo tan arriesgado y pues con la familia también es un tema decir que te vas a dedicar a esto. Pero audicioné para entrar a esta escuela y lo logré”.

A la par de Slam me, Vcage lanzó los temas Dancer y Show is over que formarán parte de Love and fear, el primer EP que el mexicano lanzará en los meses próximos.

La intención con su música, dice, es “enseñar y enaltecer el nombre de México en el mundo, que el público sepa que no necesitamos cantar sólo en español para tener éxito. Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas y de romper los límites que a veces nos ponen o que nosotros nos creamos en la cabeza”.