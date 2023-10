Ver el pasado para sanar: Marimar Vega se viste de médica para su nuevo proyecto

Con la premisa de que no sólo la ciencia alivia, sino que hay energías que ayudan a la sanación de los enfermos, la serie Dra. Lucía es protagonizada por Marimar Vega y Mauricio Islas, al frente de un elenco estelar que llega a la pantalla de Azteca Uno este lunes a las 19:00 horas.

Marimar encarna a la protagonista, quien no sólo es una profesional de ciencia que salva vidas, sino que a raíz de un accidente en su motocicleta, entra en coma y tras recuperarse se da cuenta que lo hace con un don de regresar el tiempo.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Más que un don, una intención o sentimiento, creo que como personas lo podemos desarrollar y no sólo en la ficción. Es la sensibilidad para conectar con la gente donde Lucía puede ver fracciones de las acciones de vida previas al incidente de salud del paciente”, asegura la actriz en entrevista con El Sol de México.

Marimar reconoce estar honrada por este papel, que implica “una gran responsabilidad, lo he visto como reto porque llevaba mucho tiempo de no hacer una trama de corte de medicina y pacientes, que me lleva a estar muchas horas en el foro o en locaciones, es una labor agotadora”.

Entre las dificultades de este papel, está “el aprendernos títulos de medicinas, para qué funcionan y qué peligro conlleva ingerirla, así como sus efectos colaterales. Se graba de memoria, hago 21 escenas con nombres de medicinas distintas, padecimientos, en fin, pero estoy muy contenta, a mí me gusta que me traigan en friega”.

La actriz adelantó que habrá escenas fuertes en la trama, “como la sangre que chorrea cuando hay accidentes viales, hay un episodio donde un paciente está impregnado de radioactividad, aquí han entrado nuestros caracterizadores y efectos especiales, van a ver cada caso como algo real”.

Respecto al don que tiene la doctora en la trama, agrega: “Lucía al reincorporarse a trabajar luego del accidente, se da cuenta que al tocar el cuerpo de un paciente que está muy grave o en estado crítico, ve pasajes de su vida previos; eso la llevará a dar con claves para la posible solución en la sala de Urgencias del hospital”.

Y en la vida real Marimar Vega expresa que “la gente que tengo a mi alrededor son los idóneos para decir cuál es mi don propio. Hay que preguntarle a mi esposo y a mis hermanos”.

Gossip Serie de Pancho Villa llegará a TV Azteca

EN SU MEJOR MOMENTO

Marimar Vega asegura que Dra. Lucía le llega en un buen tiempo para su vida, en todos los aspectos. “Estoy en el mejor momento, muy bonito en lo personal, en paz rodeada por la gente que amo y que me ama. En todas las áreas de mi vida estoy bien, me siento bien.

“Como dice mi esposo: eres la protagonista de tu vida por eso te llegó Lucía. Mi podcast El rincón de mis errores es un espacio que me llena el alma y que lo hago desde mi corazón, se acaba de estrenar una serie en Netflix, Parte del silencio y ahora Dra. Lucía en Tv Azteca.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hace un mes cumplí 40 años, estoy casada con un hombre maravilloso que me apoya, me aguanta estas friegas y las entiende. Sí, sí estoy en un buen momento laboral y familiar. Y afirmó que me siento más feliz conmigo que cuando tenía 30 de edad no regresaría aunque sí tener la misma piel”.

Sin embargo, Marimar se alista para las críticas, pues “Dra. Lucía, aparte que es ciencia, tendrá hechos mágicos casi milagrosos y eso será aprobado o no. También tenemos siempre a una doctora a nuestro lado durante las grabaciones de las escenas para tratar de hacer las cosas lo más real posible”.