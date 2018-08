Igual que Vero Castro, Lucía Méndez quiere con Manolo Caro

Con el estreno de la serie La Casa de las flores de Manolo Caro, la actriz y cantante Lucía Méndez confirmó que le encantaría trabajar con el director. “Es muy acelerado y me gusta su manera de ser” y señaló que verá la serie que protagoniza Verónica Castro. “¿Por qué he de perdérmela, si la dirigió mi amigo Manolo Caro?”.

Sin embargo, Méndez rechazó de manera contundente la posibilidad de trabajar en un proyecto con Verónica Castro.

“Bueno, eso no lo sueñen, eso no va a ser, simplemente somos diferentes. Aunque yo no tengo problema, pero eso es difícil, cambiemos de tema ya no me interesa hablar de esto en lo particular”, declaró Lucía Méndez .

Sobre las escenas de La casa de las flores, en las que se ve a Verónica Castro fumando mariguana, Méndez enseguida reviró: “¡Qué importa!, siempre la habíamos visto en otro tipo de papeles, qué tiene de malo romper esquemas, en mi caso, siempre lo hice, encarné a una prostituta, a la amante, tuve ojos amarillos, vuelo en el escenario, me pongo de Cenicienta, y no se espanten, yo he hecho horrores”, comentó.

Y añadió “Manolo Caro es divertido, es un mandado, es fuerte, y si la Vero sale fumando mota que nos invite un churrito, qué tiene de malo que salga haciendo un papel rompiendo esquemas y así se le ve de otra manera”.

Lucía Méndez ya tiene preparado el repertorio de baladas para presentarse el próximo 30 de agosto en el Auditorio Nacional con el concepto Los grandes de los 80s, a lado de Pimpinela, Rocío Banquells, Laureano Brizuela, Marisela y María del Sol.

“Me costó mucho trabajo elegir cuáles de mis canciones van en el repertorio, lo digo con mucho orgullo tengo muchos hits" Llevó de mi compadre Juan Gabriel Para qué me haces llorar y Cielo rojo de Los Zaizar.

Méndez comentó que está haciendo ejercicio y come de forma balanceada “también estoy durmiendo mucho para estar lista, porque a la siguiente noche del Auditorio Nacional estaremos en la Arena Monterrey, destacó.

Tras destacar que está yendo a Nueva York, para ultimar detalles de su nuevo perfume de feromonas para caballero, dijo que también en breve dará a conocer sus conferencias sobre el empoderamiento de la mujer, con la única intención de “ayudar a las féminas a elevar su autoestima a fin de que equilibren su estado de ánimo con el solucionar sus problemas y todo será en base a lo que yo he vivido y experimentado para que tengan seguridad”.

Y por supuesto adelantó que “no abordaré algún tipo de abuso físico o sexual, porque en mi vida laboral, conmigo nadie se propuso hacerlo. Creo que yo no era de su tipo. Con mi carácter bien pude mandarlos a la fregada y punto”.

Entre otras cosas, Lucía Méndez expresó “no me interesa hablar de mi vida en una bio serie ni aparecer en otras, si en la de Luis Miguel no se habló de mí, mucho mejor” ahondó en lo que más le ha dolido en su vida que son las pérdidas de sus seres queridos, “Es lo que más me duele. De ahí en fuera, me vale gorro otras cosas”, aunque resaltó que “en algún momento, mis detractores sí me han lastimado, hay gente alacranes que no puedes quitártelos de encima, a veces te hieren, te inventan, te difaman, dicen puros chismes y gracias a mi nombre venden.