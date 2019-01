¡Confirmado! Verónica Castro regresa a la TV abierta con Televisa

Verónica Castro está de regreso a la televisión nacional y sorprende al hacerlo con Televisa, donde será la juez del reality infantil Pequeños Gigantes.

La destacada actriz, conductora y cantante es la primera juez confirmada de la emisión, así lo dio a conocer la televisora de San Ángel en un comunicado.



Castro será la juez de honor y es una de las primeras sorpresas que el talent show prepara en su cuarta edición de este año que producen Rubén Galindo y Marcelo Strupini.

¡Bienvenida @vrocastroficial a #PequeñosGigantes, te vas a divertir! https://t.co/qsNP9w02u0 — Pequeños Gigantes Oficial (@PequenosOf) 29 de enero de 2019

Los casting iniciarán 2 y 3 de febrero; las primeras plazas a realizarse serán Tijuana, Monterrey, Culiacán y Hermosillo.



"Vero" no volverá La Casa de las Flores

El último trabajo de Verónica Castro en la televisión fue con Manolo Caro en la exitosa serie La Casa de las Flores que realizó para Netflix.

A pesar de la gran aceptación entre el público como Virginia de la Mora, la actriz ya no formará parte de la segunda temporada.

"Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya", declaró.