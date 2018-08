Mi vida y la de Virginia de la Mora son muy parecidas: Verónica Castro

Después de un silencio prolongado, a los 65 años Verónica Castro reaparece como protagonista de La casa de las flores, una comedia negra estrenada en Netflix.

Para la actriz que debutó en los años 70 y su último trabajo fue en 2010, confiesa que ha sido una inyección de energía que le brindó el director de la serie; Manolo Caro.

Netflix

"No voy a acabar nunca de darle gracias. Me dio un personaje que jamás pensé que haría en mi vida, porque es muy diferente a todo lo que he hecho y a cómo soy yo" aceptó la actriz en entrevista con El Clarín.

EFE

Además aceptó que las semejanzas entre su personaje y su vida real no se alejan; "Me tengo que inspirar en mí misma. Yo tengo mis defectos y problemas, de los que no quiero que nadie se entere. Es eso: tener que guardar las apariencias de todo lo que pasa en la familia. Porque en todas las familias hay mugre. En todas. Ponemos florecitas por aquí y por allá para que no se vea, pero al fin de cuentas, la porquería tarde o temprano sale a flote"

Entérate: Defraudan a la gente con gira falsa de Diego Boneta



Estoy viendo La Casa de las Flores (obvio, por Netflix). Varias cosas:

1) AMO A VERÓNICA CASTRO

2) El nieto de Verónica Castro es el Luismi adolescente. Mal casting: mis ídolos mexicanos no se mezclan.

3) El tono de Clonazepam de 4 mg de Paulina es magistral. — Gabriela Margall (@gabymargall) 13 de agosto de 2018

Verónica muere de ganas de ver la reacción de sus admiradores en su segundo aire profesional y a la vez, muere de miedo "porque ellos conocieron a la otra Verónica Castro, y ésta es nada que ver".

Ya terminé de ver la primer temporada de La Casa de las Flores, amé la actuación de mi Verónica Castro como señora de las lomas, así quiero ser a los 50 y tantos. 🌺🌷🌹 — Olly. (@OrlandoBravo_) 12 de agosto de 2018

Al parecer sí habrá continuación de la historia dramática ya que para ella una novela no se puede desarrollar sólo en trece capítulos y afirmó que la juventud quiere todo rápido: "La juventud de ahora viene así: dame sustancia, carne, me la quiero comer rápido y bien. Así está esto."

@vrocastroficial 🎵ya quierooo luego a la 2 temporadaaaaa🎵#ACASADASFLORES🌹#LACASADELASFLORES#FAMILIADELAMORA#REGRESODELHURACÁN#VERÓNICACASTRO#NETFLIX🇧🇷🇧🇷🌏🌎 pic.twitter.com/jKcA80PKH5 — VâniaBrasilll😘🍀✌ (@VaniaFayad) 11 de agosto de 2018

En cuanto a realizar una bioserie como el caso de Luis Miguel, dijo, "Él que quiera hacerlo, que lo haga. Pero yo no. La verdad, está demasiado ventilada ya mi vida para mostrar lo poco que me quedó guardado. Que sí, es lo más importante, pero no lo voy a hacer"

Aquí no hay mentiras, no hay envidias, no hay nada más que puro amor. #LaCasaDeLasFlores, todos los episodios disponibles el 10 de agosto, solo en @NetflixLAT. pic.twitter.com/pCTOYbIJ0I — La casa de las flores (@CasaFloresTV) 12 de junio de 2018

La casa de las flores es una comedia negra que cuenta la historia de la familia De la Mora. En apariencia esta familia es perfecta, pero oculta secretos que empiezan a salir a la luz al morir la amante del padre.

Lee También: [Video] Hombre toma a monja como rehén y sacerdote lo salva de ser linchado

Entre los protagonistas están; Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Dario Yazbek Bernal y Sheryl Rubio bajo la dirección de Manolo Caro, guionista y productor, que a los 33 años ya tiene una reputación ganada en su país por películas taquilleras como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2013); Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando (2014); o La vida inmoral de la pareja ideal (2016).