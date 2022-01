Familia de Vicente Fernández realiza misa a un mes de su muerte

De forma privada en el Rancho Los Tres Potrillos realizaron misa a un mes del fallecimiento del cantante Vicente Fernández.

La señora Cuquita Abarca, viuda de Fernández, convocó a esta misa solo a su familia, en recuerdo de artista.

EL OCCIDENTAL dio cuenta de la llegada de seguidores del Charro de Huentitán al Rancho, sin embargo la ceremonia eucarística fue solo para familiares. Se observó llegar antes de las 17 horas a su nieto Alex Jr. y a su esposa que está embarazada.

Fue el pasado 12 de diciembre que se dio la noticia de la muerte del máximo exponente de la música ranchera de nuestro país, inmediatamente circuló a nivel Latinoamérica, Estados Unidos y resto del mundo.

Vicente Fernández Jr. Invitó a los medios de comunicación a pasar a dónde se recordaba al cantante, con la petición expresa de no pasar cámaras, celulares y grabadoras. El gesto fue en agradecimiento al cariño y apoyo a su padre, a la familia y a la cobertura periodística que se realizó desde que ingresó al hospital el pasado 6 de agosto hasta su fallecimiento cuatro meses después el 12 de diciembre.

Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram lo recordó con la frase: "Por esos recuerdos que tenemos guardados en el corazón y nos hacen sonreír cuando vuelven a nosotros y nos llenan de nostalgia”.

En la cuenta de Facebook del cantante, se subió un video donde Don Chente habla durante una de sus presentaciones y les revela a sus seguidores cómo quería ser recordado.

"Si el público cree que me merezco ser recordado muy bonito, que así me recuerden. Y a la gente que sin querer, yo le haya hecho algún daño, que me perdone. Pero yo quiero que me recuerden tal como soy, que no me echen tantas virtudes, que me echen las que me merezca y nada más”.