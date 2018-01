[Video] Así cantó Mon Laferte con Plácido Domingo en Chile

El tenor español Plácido Domingo culminó hoy con el multitudinario concierto "Chile en mi Corazón", en el Estadio Nacional de Santiago una visita que enmarcó su relación de medio siglo con el país y su público, en una presentación aclamada por más de 50 mil espectadores.



En el concierto, organizado por CorpArtes, Domingo estuvo acompañado por la soprano puertorriqueña Ana María Martínez, el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el director Eugene Kohn y, como invitada especial, la cantante popular chilena nacional Mon Laferte.

Sobre Mon Laferte, su invitada de este domingo en el Estadio Nacional, ganadora de un Grammy Latino en 2017 y una de las más destacadas figuras latinoamericanas de la actualidad, Domingo comentó que es una artista carismática.

"Por lo que he visto en sus vídeos, es una artista con mucho carisma. Esperemos que el primer encuentro sea como lo hemos pensado", comentó Plácido Domingo antes del espectáculo.



"Yo creo que conozco lo que conocen todos de Plácido Domingo. No soy experta en su repertorio, pero sí conozco su voz perfectamente y me parece hermosísima", dijo por su parte Mon Laferte.