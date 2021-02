[Video] Así fue como Bad Bunny se robó el Royal Rumble de la WWE

Después de haber sido nombrado el artista más escuchado del 2020 en Spotify, a nivel mundial, el intérprete puertorriqueño se unió con la WWE para ofrecer una presentación especial este 31 de enero en el Royal Rumble 2021, siendo esta su primera actuación en vivo del año.

Bad Bunny interpretó por primera vez su éxito 'Booker T', dedicado al ex-luchador perteneciente a la compañía. El famoso reguetonero se acompañó de la leyenda de la WWE que le dio nombre a su tema musical, ambos encendieron el Tropicana Field de Florida.

Bunny aprovechó el momento para mostrar sus habilidades en el ring y se robó el show al lanzarse sobre Miz & Morrison.

El Royal Rumble marca el preámbulo a WrestleMania, el evento más importante de la empresa estadounidense.

Bad Bunny rompiéndola en #RoyalRumble con "Booker T" 💪🏼🔥@sanbenito @BookerT5x pic.twitter.com/WwwGL74hm8 — WWE Español (@wweespanol) February 1, 2021 BAD BUNNY ENTRA EN LA LUCHA 👊🏼🔥

@sanbenito remata a @mikethemiz & @TheRealMorrison después de haber sido eliminados! #RoyalRumble pic.twitter.com/h00USsUDlX — WWE Español (@wweespanol) February 1, 2021

"Bad Bunny está en la cima de la industria de la música y es un ícono de la cultura pop con fuertes vínculos con la WWE y nuestros fanáticos en todo el mundo. Estamos encantados de ofrecer una plataforma global para su primera actuación en vivo de 'Booker T' mientras iniciamos el camino hacia WrestleMania", expresó Neil Lawi, vicepresidente senior y gerente general de WWE Music Group el día del anuncio de la presentación del 'conejillo malo'.

BREAKING: Bad Bunny will perform his hit single “Booker T” live at #RoyalRumble THIS SUNDAY! @sanbenito https://t.co/kvT46Ai7c8 — WWE (@WWE) January 25, 2021

Por su lado, Bad Bunny demostró gran emoción al dar a conocer la noticia, pues, de acuerdo al boricua, llegar a presentar su música en la WWE “un sueño hecho realidad”:

mi primera presentación LIVE del 2021 será en el ROYAL RUMBLE!!! 🤍 — 🤍 (@sanbenito) January 25, 2021

