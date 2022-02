[Video] Belinda lanza sencillo... ¿con dedicatoria a Nodal?

¿Belinda ya respondió al tema "Ya ni somos ni seremos"?, este sábado la cantante y exprometida de Christian Nodal presentó un demo titulado Mentiras "cabrón" a través de su plataforma de You Tube, y el cual en poco tiempo ha tenido miles de reacciones positivas.

➡️ Christian Nodal lanzará Ya no somos ni seremos tras rompimiento con Belinda

La cantante española y naturalizada mexicana lanzó el tema de 3:20 minutos de género urbano-latino donde expresa lo que aparentemente le dedica a su ex.

Mentiras "cabrón"

Aunque no está completa, te dejamos fragmentos de la canción Mentiras "cabrón" para que puedas corearla:

"Creíste cuando te fuiste, que sin ti yo no podía, que no superaría, que siempre iba a estar triste.

Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras no me pidas perdón, ya no.

➡️ Me duele y mucho: Belinda rompe el silencio tras ruptura con Nodal

Te digo que no, no quiero a un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón.

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos, ahórrate el intento...".

Apenas días atrás la también cantante de "cómplices al rescate" emitió un comunicado donde expresaba lo cual vulnerada se sentía ante las declaraciones en su contra tras la ruptura con Nodal, donde hasta acusó violencia de género, por lo cual afirmó que tomará acciones legales contra sus atacantes.

Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada... — Belinda (@belindapop) February 18, 2022 Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose. — Belinda (@belindapop) February 18, 2022 Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho… — Belinda (@belindapop) February 16, 2022 Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone De Beauvoir — Belinda (@belindapop) February 16, 2022

"El amor ni la lealtad se compran": Christian Nodal

Durante un concierto ofrecido en el Hondura como parte de su gira "Forajido", Christian Nodal destacó antes de interpretar uno de sus temas, que cuando escribió dicha canción no sabia que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace como unos cuatro o cinco años, cuando no sabia que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar; cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza... una buena amistad".

♬ sonido original - columnaria @columnaria Acaso #Nodal lanzó indirecta a #Belinda? El cantante se presentó en #Honduras

Originalmente publicado en El Heraldo de Tabasco