[Video] El día en que Aretha Franklin hizo llorar a Obama

En diciembre de 2015 durante los Kennedy Center Honor, Aretha Franklin hizo llorar al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En aquella ocasión, La Reina del Soul interpretó el tema (You Make Me Feel Like) A Natural Woman de una manera tan conmovedora que sacó lágrimas a Obama.

El momento fue captado por las cámaras de la televisora estadounidense CBS, y en ellas se ve claramente la emoción que los presentes en la ceremonia derrochan al momento que Aretha canta.

Incluso Carole King no podía creer que la diva del R&B estaba presente en el escenario para cantar una de sus canciones, motivo por el que se sintió tremendamente emocionada.

Durante esa velada, Franklin no fue la única que rindió tributo a la cantautora, también lo hicieron John Kerry y Paul Anthony hablaron sobre su legado, Chilina Kennedy, Scott J. Campbell, Janelle Monae, James Taylor y Sara Bareillest cantaron algunas de sus canciones.

Este lunes diferentes medios estadounidenses reportaron que la cantante Aretha Franklin se encuentra en estado muy grave.

De acuerdo a Showbiz 411, la cantante de 76 años, está rodeada de su familia y amigos cercanos en Detroit a la espera de la muerte.



No te pierdas el momento en que Obama derrama lágrimas a partir del minuto 1:10





