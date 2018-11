[Video] Fan logra evadir seguridad y golpea a Morrissey

El cantante británico Morrissey fue golpeado por un fanático que logró evadir la seguridad en pleno concierto en el Copley Symphony Hall en San Diego, Estados Unidos.

De acuerdo al portalTMZ, el incidente sucedió la noche de este sábado, mientras el artista cantaba su famoso tema "Every day is like a sunday", algunos admiradores irrumpieron en el escenario, algo habitual en los conciertos del exvocalista de The Smiths.

El video del hecho muestra el momento en que el hombre golpea a Morrissey en la cara, quien inmediatamente fue sacado del escenario por personal de seguridad, dejando el concierto inconcluso.

Hasta el momento no se sabe la gravedad del golpe en el rosto del cantante, ni tampoco si emprenderá acciones contra el agresor, que sí fue detenido.

